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Трамп озвучил первопричину ухудшения отношений США с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости. Об этом он написал в Twitter уже по прибытию в Хельсинки, где у него запланирована встреча с Владимиром Путиным.
«Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм» — написал Трамп.
Отметим, что несколькими часами ранее государственный секретарь США Майк Помпео сделал практически противоположное по смыслу заявление, дав понять, что в конфронтации виновна российская сторона.
«Лучшие отношения с российским правительством будут выгодны для всех, но мяч на поле России. Мы будем и дальше делать акцент на ответственности РФ за злонамеренную деятельность» — написал он.
Ранее Трамп прямо обвинял своего предшественника на президентском посту Барака Обаму в том, что Россия аннексировала Крым при его попустительстве.
Как известно, саммит президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет первым для них обоих. В настоящее время Трамп встречается с президентом Финляндии.
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