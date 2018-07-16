Трамп использовал Путина в качестве пугалки, — российский политик

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Президент США Дональд Трамп смог заставить европейские страны НАТО платить положенные членские взносы в полном объеме, используя президента России Владимира Путина в качестве страшилки. Об этом заявил известный российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Трамп использовал Путина в качестве пугалки для своих коллег по НАТО! Он им говорит: „Ребята, будете себя плохо вести, я подружусь с Путиным против Вас!“ Это нереально, невозможно, но, тем не менее, пугать он их этим мог! Они (европейские страны НАТО. — Авт.) пошли на уступки, вполне обоснованные, с моей точки зрения. И, в общем-то, Трамп не будет сейчас задруживаться так с Путиным, как он мог бы, если бы у него это не получилось (не получилось заставить Европу пойти на уступки. — Авт.)», — сказал он.

По словам Гозмана, это не очень благоприятный фон для Путина перед его переговорами с Трампом в Хельсинки.

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«Трамп добился уступок со стороны НАТО и для Путина это, скорее минус, чем плюс!» — говорит политик.

Как писали «ФАКТЫ», ранее страны-члены НАТО согласились увеличить свои взносы в бюджет Альянса.