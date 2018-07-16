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ЧМ-2018: стало известно, сколько выплатят хорватам за титул вице-чемпионов мира
Как информирует Novac, правительство Хорватии выдало указ, согласно которому игроки и все члены национальной сборной получат премиальные за участие в чемпионате мира в России.
Как известно, команда бывшего киевского динамовца Домагоя Виды и нынешнего подопечного Александра Хацкевича Йосипа Пиварича совершила маленький спортивный подвиг, лишь в финале уступив французам (2:4) и впервые в истории заняв второе место.
Согласно указу, футболисты сборной Хорватии получат по 9,5 тысячи евро премиальных, а их наставник Златко Далич будет награжден премией в размере 8 тысяч евро. На всех остальных членов национальной команды выделено 13 тысяч евро.
Напомню, что Хорватский футбольный союз получит от ФИФА за выступление своей национальной команды на ЧМ-2018 28 млн долларов. Наверняка часть из этой суммы также выплатят футболистам и тренерам.
«Браво, огонь, вы сражались как львы и написали историю! Мы гордимся вами», — написала после финала на своей странице в Facebook присутствовавшая на матче президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, сопроводив пост своим фото вместе с командой (в заголовке).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер сборной Хорватии в пять лет пас коз — уникальные кадры.
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