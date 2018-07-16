ЧМ-2018: футболист сборной Хорватии не пожал руку Путину (фото, видео)

Спорт

Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич стал первым в истории представителем украинской премьер-лиги, добывшим звание вице-чемпиона мира. На ЧМ-2018 29-летний защитник сборной Хорватии провел четыре поединка, в которых заработал одну желтую карточку. Также на его счету нереализованный 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти против датчан.

Кстати, в сети появилось видео, как во время церемонии награждения участников финала в московских «Лужниках» Пиварич не стал жать руку президенту России Владимиру Путину.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6 — Tommy McManus (@tkmcmanus1) 15 de xullo de 2018

Добавлю, что Путин был единственным официальным лицом, над которым во время церемонии награждения участников финала ЧМ-2018 держали зонтик. Так, например, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава Франции Эммануэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино просто мокли под дождем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» ЧМ-2018 достался хорвату, а «Золотая перчатка» — бельгийцу.

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