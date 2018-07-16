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Насиров потребовал от Холодницкого закрыть его уголовное дело
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обратился с открытым письмом к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому, попросив отказаться от обвинения. Текст открытого письма он разместил в Facebook.
Выдвинутые ему обвинения Насиров называет «голословными», а признание этого факта, считает он, будет шагом к решению проблемы.
Он также резко отзывается в адрес Национального антикоррупционного бюро, которое, по его мнению, занимается в основном «пиаром и пропагандой»
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По мнению Насирова, если бы Холодницкий ознакомился с обвинительным актом, то лично увидел бы в нем не только «абсурд и грамматические ошибки», но и несоответствие требованиям Уголовно-процессуального Кодекса. Сам он из 250 страниц зачитанного обвинительного акта не увидел ни одного реального доказательства против него.
Таким образом, всю вину за «беззаконие», которое силовики творят с ним в течение 1,5 лет, Насиров возлагает лично на главу САП, и призывает принять решение об отказе от государственного обвинения.
«Отстранившись от выполнения функций процессуального руководителя в моем деле, на Вас лично лежит ответственность за все беззаконие, что происходило со мной в течение полутора лет… Чем быстрее Вы как руководитель САП признаете ошибки в этом деле, тем меньше вреда будет причинено мне, как незаконно привлеченному к уголовной ответственности, и правовой системе государства», — заявил Насиров.
Отметим, после 6 месяцев слушаний обвинительного акта по делу Насирова в суде успели зачитать только треть из 774 страниц документа. В июле Шевченковский районный суд продлил экс-чиновнику меру пресечения, однако обязал вернуть ему внутренний паспорт.
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