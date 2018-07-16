Мечтать не вредно: Путин получит от Трампа ключи от Украины, — журналист

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Работающий в России украинский журналист написал в Facebook о том, что такие ожидания в стране, где большинство верит в существование мирового правительства, неудивительны.

«Россия замерла в ожидании. Счет пошел на часы. Еще немного и пройдет истерическая встреча Путина и Трампа. В прекрасном городе Хельсинки в торжественной обстановке Властелин России должен получить от этого экстравагантного янки ключи от Украины. Этого момента ждут в России уже много лет. Также долго как дефолта в Украине или полного вымерзания зимой без российского газа. Сейчас снова «эксперты по украинскому вопросу» в предвкушении. Еще чуть-чуть и будет «Ялта-2».

Ага, мечтать не вредно.

Откуда такая склонность все упрощать и думать, что президенты США и РФ все порешают.

Это же не прямая линия с Путиным, где пиарщики создают элизию сказки.

Хотя для страны, где большинство верит в существование мирового правительства, это не удивительно".

Ранее в «ФАКТАХ»: Украинский блогер в Facebook сравнил отношение мирового сообщества к Советскому Союзу во времена Афганской войны и к России — сейчас.