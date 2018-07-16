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Мечтать не вредно: Путин получит от Трампа ключи от Украины, — журналист
Работающий в России украинский журналист написал в Facebook о том, что такие ожидания в стране, где большинство верит в существование мирового правительства, неудивительны.
«Россия замерла в ожидании. Счет пошел на часы. Еще немного и пройдет истерическая встреча Путина и Трампа. В прекрасном городе Хельсинки в торжественной обстановке Властелин России должен получить от этого экстравагантного янки ключи от Украины. Этого момента ждут в России уже много лет. Также долго как дефолта в Украине или полного вымерзания зимой без российского газа. Сейчас снова «эксперты по украинскому вопросу» в предвкушении. Еще чуть-чуть и будет «Ялта-2».
Ага, мечтать не вредно.
Откуда такая склонность все упрощать и думать, что президенты США и РФ все порешают.
Это же не прямая линия с Путиным, где пиарщики создают элизию сказки.
Хотя для страны, где большинство верит в существование мирового правительства, это не удивительно".
Ранее в «ФАКТАХ»: Украинский блогер в Facebook сравнил отношение мирового сообщества к Советскому Союзу во времена Афганской войны и к России — сейчас.
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“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”