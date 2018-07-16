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Украина

Денисова предложила вариант освобождения пленных украинских рыбаков

11:55 16 июля 2018   41
Арестованное судно
Инф. «ФАКТОВ»

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Украины Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена украинских рыбаков судна «ЯМК-0041» на моряков керченского сейнера «Норд». Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

Отмечается, что на прошлой неделе в офис Денисовой обратились семьи членов экипажа рыболовного судна «ЯМК-0041», задержанного 4 мая 2018 года пограничной службой РФ, с просьбой помочь вернуть моряков на материковую часть Украины. Они сообщили о неудовлетворительном состоянии здоровья моряков, которые не могут покинуть Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины.

Капитан же украинского судна содержится в Симферопольском СИЗО.

«В соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ», — сообщает президенту омбудсмен.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» с украинскими моряками на борту было задержано российскими пограничниками в начале мая 2018 года. Капитану Виктору Новицкому выдвинули обвинение по ч.3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). На само судно был наложен арест.

С предложением об организации обмена моряков судна «Норд» на моряков «ЯМК-0041» ранее обращалась крымский «уполномоченный» по правам человека Людмила Лубина, которая направила соответствующее письмо Татьяне Москальковой. Та, напомним, во время визита в Киев встречалась с крымчанами в посольстве РФ в Киеве.

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