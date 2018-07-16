Те, кто незаконно вывозит лес, не собираются жить в нашей стране, — Борислав Береза

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Народный депутат Украины и блогер в Facebook комментирует опубликованный в Британии отчет неправительственной организации, согласно которому Украина лидирует в мире среди экспортеров… незаконной древесины. За 4 года из нашей страны вывезли лесоматериалы на один миллиард евро!

«Это уже скандал международного уровня. Британцы опубликовали отчет о катастрофической незаконной вырубке лесов в Украине и о незаконной добыче янтаря. Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом сообщается в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, передает Интерфакс-Украина. Организация в течение последних двух лет исследовала проблему нелегальных лесозаготовок в Украине.

Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в € 1 млрд в 2017 году.

Понимаете??? На 1 миллиард!!! За 4 года!!! Без админресурса и крышевания на всех уровнях достичь такого объема вывоза из Украины невозможно. А значит можно утверждать о том, что руководство страны, как минимум, знает о происходящем, а как максимум руководит процессами. «Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса», — говорится в исследовании.

Таким образом, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.

Исследование 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины, выполненное по заказу Earthsight, показало, что от 67 до 78% рубок являются неоправданными и, следовательно, незаконными. И не знать об этом местная власть и правоохранительные органы не могли. Это и называется системная коррупция.

Если этот результат экстраполировать на национальный уровень, получается, что незаконная санитарная вырубка составляет на данный момент 38−44% от общего производства и экспорта леса.

По данным Earthsight, даже если лесохозяйственные предприятия продают древесину не напрямую, а в соответствии с законом на аукционах, те часто проходят непрозрачно, и большая часть продукции в результате попадает на «теневые» лесопилки, которых, по оценкам исследователей, в Украине уже более 12 тыс.

Там из «санитарного» леса производят пиломатериалы на экспорт, и в таком количестве, что, по данным исследования, экспорт пиломатериалов превышает их легальное производство в стране на 75%. На страны Евросоюза приходится 70% украинского экспорта древесины.

При том, что в Евросоюзе с 2013 года действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, — EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки «с должной осмотрительностью» для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Союза.

Однако исследование Earthsight показывает, что этот закон не работает, и древесина незаконного происхождения систематически попадает на рынки ЕС.

Отмечается, что на первом месте среди импортеров украинского дерева, по данным Earthsight, компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, ее два конкурента — Kronospan и Swiss-Krono, а еще польская целлюлозная фабрика, которая входит в крупнейшую в мире бумажную корпорацию International Paper.

Напомним, что с 1 января 2017 года действует абсолютный запрет экспорта леса (мораторий на твердые породы дерева действует еще с 2015 года, в прошлом году его дополнил запрет на экспорт сосны).

Отмена моратория исчезла из перечня требований для получения новой макрофинансовой программы Евросоюза. В этом вопросе ЕС решил задействовать двусторонний механизм разрешения споров, прописанный в Соглашении об ассоциации.

В апреле этого года, стало известно, что данные статистики Украины и Европейского союза о вывозе леса-кругляка из нашей страны после введения моратория Верховной Радой расходятся в 238 раз.

Такая вырубка лесов — это не только признак системной коррупции, но наплевательское отношение к экосистеме Украины и к будущему государства. Те, кто этим занимаются, на всех уровнях, не планируют жить в Украине. Их дети тоже не будут жить в стране с разрушенной экологией. Вопрос в ином. Как долго народ будет просто наблюдать, как уничтожается экосистема Украины? Хотя отсутствие массовой подачи заявлений в правоохранительные органы, общественные протесты в защиту экологии, отсутствие посадок за решетку организаторов, рубщиков и контрабандистов леса, а так же толерантность к происходящему вандализму, говорят о том, что это не является актуальной проблемой для украинцев. А значит власть может спокойно и методично заниматься тем же. И следующая власть просто перехватит управление и сядет на потоки. Ведь привычка к коррупции и беззаконию — порождает порочную систему, а безнаказанность — порождает рецидив".

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