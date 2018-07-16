Отказалась есть картошку: отец до смерти избил 4-летнюю дочь

Происшествия

Отец, избивший свою 4-летнюю дочь за отказ ужинать картошкой, задержан и дожидается решения суда об избрании ему меры пресечения.

Об этом жутком ЧП в одном из сел Белопольского района полиции стало известно поздно вечером 14 июля. Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Сумского областного главка Нацполиции Украины, о смерти 4-летней девочки правоохранителям сообщили медики «скорой».

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело девочки на диване. Рядом находились ее родители. Внимание правоохранителей привлекли синяки на лице ребенка. Однако отец уверял их, что вечером дочери стало плохо и он ее уложил спать. Через некоторое время, когда он подошел к ребенку, то увидел, что дочь мертва.

«У нас возникли подозрения в правдивости показаний отца и матери умершего ребенка. Поэтому правоохранители начали опрашивать их порознь, и уже через час они признались, что избили девочку. Повод для избиения шокирует — ребенок отказался есть картошку с хлебом. Это очень рассердило отца. Он несколько раз ударил дочь по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а потом и рукой. Мать тоже приложила руку к „воспитанию“ дочери. После этого они действительно положили ребенка спать и ушли по делам», — говорит начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов.

Читайте также: Убаюкал до реанимации: в Черкасской области отец избил трехмесячную дочку

По выводам экспертов, которые устанавливали причину смерти 4-летней девочки, она захлебнулась рвотными массами. Взрослых рядом не было, а сестричка, которая старше всего на пару лет, помочь не смогла.

Оказалось, что в этой семье есть еще младший сын. Из-за того, что родители нигде не работали и не могли создать нормальных условий, все дети по решению соцслужб были переданы в интернат. В мае этого года отцу и матери дали возможность на некоторое время забрать домой дочерей: видимо, посчитали, что если оба родителя и сами воспитывались в интернате, то не понаслышке знают о жизни там и постараются улучшить условия проживания своих детей. Увы, этого не произошло.

«Начато уголовное производство по статьям УК „Умышленное тяжкое телесное повреждение“ и „Оставление в опасности“. Задержанному 28-летнему отцу уже объявлено о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы», — сказали в полиции Сумщины. Не исключено, что наказание понесет и мать погибшей девочки. Какое — покажет следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что иностранцу, разбившему голову полуторамесячной девочке, избрали меру пресечения.