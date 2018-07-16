Украина

Как три крестных хода повлияют на движение транспорта в Киеве

В Киеве обнародовали перечень улиц в центре города, где будет ограничено движение транспорта 24−28 июля. Неудобства для автомобилистов будут связаны с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, информирует пресс-служба городской администрации.

В т.ч. 24 июля с 12.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на Андреевском спуске (от дома № 23 до площади Михайловской), на площади Михайловской и на улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до улицы Костельной).

27 июля с 11.00 до 16.30 проезд авто ограничат на улице Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади), Крещатике (от улицы Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площадей), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского) и улице Грушевского (от улицы Шелковичная до Европейской площади).

28 июля с 12.00 до 13.30 будет запрещено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от д.№ 20 к д.№ 14), улице Владимирской (от д.№ 56 до пл. Софиевской), Владимирском проезде (от Софиевской до Михайловской площадей).

В эти дни изменят свое движение и наземные виды общественного транспорта.

Национальной полиции предложено обеспечить общественный порядок и организовать схемы организации дорожного движения на период проведения указанных мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе центр столицы блокировали автомобилисты-«евробляхеры».