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ЧМ-2018: футболист стал чемпионом мира, не успев... дебютировать в сборной
Уникальным достижением отметился голкипер «ПСЖ» и сборной Франции Альфонс Ареоля (на фото — справа). 25-летний вратарь умудрился стать чемпионом мира по футболу, не сыграв не только на ЧМ-2018 ни одной минуты, но и вообще еще не дебютировав в национальной команде, сообщает издание L'Equipe
Также на поле в матчах турнира не выходил 32-летний защитник «Марселя» Адиль Рами (кстати, он вскоре женится на 51-летней голливудской актрисе Памеле Андерсон), однако в активе футболиста уже есть 35 игр в майке сборной Франции.
Кстати, в ближайшее время новоиспеченный чемпион мира Альфонс Ареоля, скорее всего, сменит «Пари Сен-Жермен» на итальянскую «Рому». По информации французских СМИ, голкипер уже согласовал с римлянами контракт на пять лет.
Напомню, что в финале ЧМ-2018 Франция одолела Хорватию (4:2), а Бельгия в поединке за третье место оказалась сильнее Англии (2:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франция спустя 20 лет снова стала сильнейшей сборной планеты.
Фото Getty Images
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