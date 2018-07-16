Происшествия

В Киеве загорелся хостел для студентов: пострадали 6 человек

Вечером в воскресенье, 15 июля в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС (Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям) в Киеве поступило сообщение о пожаре в 2-этажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место происшествия пожарных-спасателей стало известно, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось, как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м. локализован, в 20:17 — ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и спецтехники, задействовано 21 человек личного состава.

Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве подписали полумилиардный контракт с Airbus: первые пожарные вертолеты поступят до конца года.