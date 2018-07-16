- 15:32 Авиаколлапс продолжается: Yanair внезапно отменил рейсы Львов-Барселона
- 15:28 Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью?
- 15:24 Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома
- 15:09 Посадила на цепь: дети сбежали от избивавшей их матери
- 15:00 Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле
- 14:58 Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир
- 14:54 Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма
- 14:49 Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью
- 14:40 Лобода рассказала об отце своей дочери
- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
В Киеве загорелся хостел для студентов: пострадали 6 человек
Вечером в воскресенье, 15 июля в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС (Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям) в Киеве поступило сообщение о пожаре в 2-этажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По прибытию на место происшествия пожарных-спасателей стало известно, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось, как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м. локализован, в 20:17 — ликвидирован.
На месте происшествия работало 4 единицы основной и спецтехники, задействовано 21 человек личного состава.
Во время пожара пострадало 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.
Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве подписали полумилиардный контракт с Airbus: первые пожарные вертолеты поступят до конца года.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"”