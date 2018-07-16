Известный стилист прокомментировал наряды гостей Одесского кинофестиваля

Стиль жизни

Красная дорожка Одесского фестиваля из года в год вызывает бурные обсуждения в социальных сетях. Наряды гостей поражают разнообразием и часто — полным отсутствием вкуса. Причем даже у именитых персон. Главный стилист канала «Украина» Ильяс Сахтара был одним из тех, кто прошелся по красной дорожке фестиваля и чей образ тоже не остался незамеченным. «ФАКТЫ» поговорили с Ильясом, выясняя тенденции подобных мероприятий.

— Ваш наряд на красной дорожке попал в число самых обсуждаемых.

— Меня назвали «человеком, который делает пиццы». Но я не в обиде. У каждого свои ассоциации. Честно говоря, я действительно чувствовал себя на дорожке очень некомфортно. Было жарко, парило, периодически шел дождь. К тому же, признаюсь, выбрал не совсем удачный для себя наряд: белую длинную рубаху и черные брюки. Я покупал этот комплект в Стокгольме, но он не вписался в Одесский кинофестиваль. Мне хотелось своим нарядом «поддержать» образ спутницы — директора канала «Украина» Виктории Корогод (на фото с Ильясом Сахтарой. — Авт.). На ней было черно-белое платье от Ральфа Лорен. Кстати, классический пример того, как можно одеваться на подобные мероприятия.

— В этом году впервые у Одесского кинофестиваля появился официальный дизайнер — Иван Фролов. Что это означает?

— Лишь то, что ничего просто так не делается. Но это не та мера, которая помогла бы поменяться тому, как «выглядит» фестиваль. Скорее, просто пиар для самого Фролова. Я с периодичностью раз в два года бываю на Одесском кинофесте и вижу, что в смысле стиля там ничего не меняется. Одесса — такой город-государство, в котором свое понимание моды. Мировые тенденции здесь не работают. Но тем она и прекрасна! Кстати, а кто был в нарядах Фролова на красной дорожке?

— Сама «виновница торжества» — Виктория Тигипко!

— Я не так давно был на вручении наград Украинской киноакадемии, и у Виктории было платье в похожем стиле. Был использован такой же прием с открытыми плечами и защипами. Что касается ее наряда на красной дорожке, то он был не совсем ей к лицу. Верхняя часть меня не смутила: это уже старое решение. А вот нижняя… Мне кажется, что маленькая юбочка не должна была быть прямой. Стоило ее сделать косой или расклешенной, чтобы смягчить линию бедра. В общем, продумать наряд так, чтобы Виктория выглядела максимально хорошо. К тому же шлейф был абсолютно лишним и неудобным на этой красной дорожке.

— Но ведь дресс-код мероприятия предполагал подобные решения?

— Дресс-код — это вообще такая, номинальная штука. Когда объявляют дресс-код black tie, то в него входят не только наряды, но и все пространство на мероприятии. Это значит, что предполагается минимальное количество ступеней и длинных проходов по узкому коридору. Чтобы обладательницам роскошных нарядов было удобно передвигаться. Ведь на нынешней красной дорожке негде было развернуться! Поэтому гости наступали друг другу на шлейфы, «давили» платья.

— А ведь это мероприятие скорее для тех, кто хочет себя показать!

— Конечно! Многие из тех, кто прошелся по дорожке, имели к кино весьма опосредованное отношение. Туда явились дамы, которые хотели «выгулять» платье, найти жениха. Особенно отличились одесситки, надевшие все супермегаяркое. В этом тенденция никогда не меняется.

— Какой-нибудь наряд произвел на вас особое впечатление?

— Не было платья, которое однозначно мне понравилось бы. Пришло много красивых людей, но наши дамы обычно «ненасытны» в красоте. Если женщина хороша собой, то она надевает платье, совершенно затмевающее ее внешние достоинства.

— Что бы вы посоветовали тем, кто собирается на красную дорожку?

— Нужно быть сдержаннее, элегантнее. Поменьше вычурности, броских вещей, стразов, ярких элементов. Хочется, чтобы о человеке говорил его талант, а не внешний вид. Наверное, странно слышать такое от стилиста, но тем не менее. Другое дело, если хочется эпатировать. А ведь красная дорожка в Одессе отличается всегда именно этим. Эпатировать можно безвкусием, гиперсексуальностью, буйством красок. Была одна дама, которая надела платье с сеточкой по бокам. Это было на грани добра и зла. Знаете, моя преподавательница по дизайну и рисунку Екатерина Бородина всегда говорила: «В нашем деле главное — вовремя остановиться». У нас этого не умеют — и вот результат.

— Что же тогда выбрать, чтобы не быть осмеянным?

— Идти в классику. Использовать проверенные варианты: маленькие черные платья, облегающие однотонные платья в пол. На надо «играться» в какие-то сложные дизайнерские решения. Иногда это «не приживается» на человеке. И тогда под нарядом «хоронится» индивидуальность. Если перефразировать известное выражение, то простота — сестра изысканности.

— Еще в прошлом году половина гостей красной дорожки были одеты в вышиванки.

— В этот раз таких было буквально несколько человек. Тренд прошел, мы «объелись» вышиванками. Но, уверен, что пройдет время, и эта волна вернется опять.

— Как вам наряд звездного гостя фестиваля — Эрика Робертса, который пренебрег дресс-кодом?

— Я не являюсь поклонником его творчества, хотя Робертс характерный, интересный актер. Мне кажется, в последние годы он, что называется, сошел с дистанции. Конечно, по сравнению со своей звездной сестрой Джулией он проигрывает. Мне хотелось бы на подобном фестивале видеть звезду покрупнее. Но Робертс здесь явно чувствовал себя «подарком» всем собравшимся. Он хорошо «отыграл» эту роль. Мне не понравилось, что Эрик так пренебрежительно отнесся к торжественности мероприятия. Мог бы все-таки надеть костюм. Я уже не говорю о смокинге. Просто таким образом человек проявляет уважение к фестивалю.

— Среди обсуждаемых — образ Валерии Гонтаревой.

— Признаться, я сам ее сразу не узнал. Она явно что-то сделала со своим внешним видом. Для «дорожки» Гонтарева выбрала платье из толстого шелка с крупным рисунком — явно дизайнерское, «дороговалютное». Оно не соответствовало дресс-коду и было не совсем для вечернего мероприятия.

— Думаете, можно как-то повлиять на вкусы тех, кто готовится вновь пройтись по красной дорожке?

— А стоит ли? У нас другого подобного фестиваля в Украине нет. Он вызывает эмоции, его обсуждают. Поэтому пусть на красной дорожке Одессы все остается по-прежнему.