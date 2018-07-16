Полиция в Кременчуге опять отпустила мошенника, которого задержали граждане

Происшествия

В Кременчуге на Полтавщине полиция второй раз за месяц отпускает мошенника, пойманного гражданами.

В воскресенье, 15 июля, в квартире пенсионерки зазвонил городской телефон. Звонивший сообщил ей плохую новость: дескать, ее сын сбил девушку, которую госпитализировали с серьезными травмами, и виновнику ДТП теперь грозит заключение. Но проблему можно уладить — за пять тысяч долларов.

К счастью, сын женщины, которую пытались «развести» на большие деньги, в это время находился дома и попросил маму подыграть мошеннику. Она так и сделала. Ответила, что готова на все, вот только пройдется по соседям, чтобы взять в долг недостающие четыре тысячи долларов. «Но зайдите в квартиру, заберите, а то я на улицу не выхожу», — следуя подсказке сына, попросила пенсионерка.

«Звонивший ответил, что сейчас к ней приедет его представитель, — рассказал Константин, сын намеченной мошенниками жертвы, изданию «Кременчугская газета». — И уже через пару минут к дому подъехало такси, и из него вышел человек. Он зашел в подъезд, поднялся к нам на этаж и, когда мама открыла дверь, представился, сказал, что его послал к ней работник прокуратуры Захаров (участник боевых действий на Донбассе, уроженец Луганска Алексей Захаров, о котором писали «ФАКТЫ», личность в Кременчуге известная — он работает заместителем прокурора городской прокуратуры. Хотя фамилия злоумышленником могла быть названа наобум. — Авт.). Мол, это он вам звонил, мне велено забрать «передачу».

Тогда вышел я. Парень, увидев меня, сразу стал убегать, но на первом этаже его ждал сосед. В пролете между первым и вторым этажом мы задержали «курьера». Вызвали полицию. Ребята приехали быстро. Следователь дольше ехал… Полиция пообщалась с таксистом — он оказался не при делах. А о «курьере» стало известно, что он родом из Луганской области, у него есть друг по имени Антон, который обратился к нему с просьбой о помощи. Задержанного отвезли в Крюковский райотдел полиции".

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Но из райотдела «курьера»… отпустили. Не нашли оснований для задержания. Всего месяц назад в Кременчуге случилась такая же история — граждане задержали мужчину, пришедшего к пенсионерке за деньгами, которые якобы должны были помочь ее сыну избежать наказания за ДТП. Сын с матерью тоже разыграли спектакль, заманив злоумышленника в квартиру, где к тому времени его поджидала полиция. Но уже на следующий день он был отпущен — не исключено, что оперативники предложили ему откупиться.

Почему правоохранители второй раз подряд отпускают мошенника, должна разобраться служба внутренней безопасности. Начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин месяц назад обещал, что каждый работник, причастный к предыдущему инциденту, после расследования получит правовую оценку своих действий, вплоть до увольнения. Пока никто не уволен.

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