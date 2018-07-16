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Украина

Минобороны: назначена дополнительная экспертиза миномета "Молот"

13:16 16 июля 2018   68
Минобороны: назначена дополнительная экспертиза миномета «Молот»
Инф. «ФАКТОВ»

Министр обороны Степан Полторак распорядился о проведении экспертизы металла, из которого был произведен разорвавшийся на учениях ствол миномета М-15 «Молот». Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

Экспертизу поручено провести научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета «КПИ имени Игоря Сикорского».

«На данный момент образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследование», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 июля в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошел разрыв 120-мм миномета «Молот». Миномет является разработкой входящего в госконцерн «Укроборонпром» ПАО «Маяк» (Киев). В результате взрыва четверо военнослужащих погибли.

После инцидента Главнокомандующим было принято решение о приостановке использования минометов этого вида.

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