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Минобороны: назначена дополнительная экспертиза миномета "Молот"
Министр обороны Степан Полторак распорядился о проведении экспертизы металла, из которого был произведен разорвавшийся на учениях ствол миномета М-15 «Молот». Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.
Экспертизу поручено провести научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета «КПИ имени Игоря Сикорского».
«На данный момент образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследование», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 6 июля в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошел разрыв 120-мм миномета «Молот». Миномет является разработкой входящего в госконцерн «Укроборонпром» ПАО «Маяк» (Киев). В результате взрыва четверо военнослужащих погибли.
После инцидента Главнокомандующим было принято решение о приостановке использования минометов этого вида.
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