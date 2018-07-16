Аваков и Наливайченко устроили засаду, чтобы поймать Януковича, — свидетель защиты

Политика

Бывший начальник службы безопасности беглого экс-президента Виктора Януковича Константин Кобзарь, выступая в качестве свидетеля со стороны защиты по делу о госизмене Януковича заявил, что в ночь на 23 февраля 2014 года тогдашние исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков и уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко устроили «засаду» в Крыму, чтобы поймать Януковича.

«В Крым прибыли Аваков и Нальвайченко в сопровождении „Альфы“ для поимки Януковича. Аваков, Наливайченко и „Альфа“ прибыли 23 февраля в час ночи на 9-ю госдачу, требовали зайти. Они проникли туда, совершили там обыск. Они выставили там „секреты“, засаду из сотрудников „Альфы“. После этого Наливайченко и Аваков прибыли в Киев и рассказывали, что были в Крыму, но умолчали о том, что были на госдаче», — сказал он.

По словам свидетеля, Аваков и Наливайченко хотели поймать Януковича, заставить его подать в отставку и «чтобы у него случился инфаркт».

«Решил перепроверить информацию о засаде. Поручил это Павленко (бывший руководитель штаба охраны президента Виктор Павленко — Авт.). Через некоторое время Павленко подтвердил информацию, добавив, что в „Бельбек“ в ночь с 22 на 23 февраля прилетели два самолета: в одном Аваков с Наливайченко и группа „Альфа“, в другом — вооруженные боевики, вероятно, наемники, так как были англоязычные среди них. Задачей их была поимка Януковича, доставка его в Киев, чтобы он написал заявление об отставке, потом устроить судилище над ним, посадить, чтобы у него случился инфаркт», — сказал Кобзарь.

Как писали «ФАКТЫ», ранее во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича свидетель со стороны защиты Сергей Бернацкий, бывший охранник Януковича, который вместе с ним бежал в РФ, заявил, что спикер Верховной Рады Александр Турчинов 22 февраля 2014 года дал поручение принудительно посадить вертолет, в котором летел Янукович, используя боевую авиацию.