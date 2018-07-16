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На Закарпатье арестовали экс-главу РГА, сбившего насмерть двух женщин (фото, видео)
Экс-главу Перечинской РГА Закарпатской области взяли под стражу на 60 дней, без права внесения залога. Такое решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда.
В частности, согласно решению Виктору Олефиру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, а именно до 11 сентября. Об этом сообщил Мukachevo.net из зала суда.
«Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников», — сказал Олефир на суде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Олефир в нетрезвом состоянии сбил насмерть двух женщин, одна погибла в реанимации в тот же день, а вчера умерла и вторая.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”