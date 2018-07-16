На Закарпатье арестовали экс-главу РГА, сбившего насмерть двух женщин (фото, видео)

Украина

Экс-главу Перечинской РГА Закарпатской области взяли под стражу на 60 дней, без права внесения залога. Такое решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда.

В частности, согласно решению Виктору Олефиру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, а именно до 11 сентября. Об этом сообщил Мukachevo.net из зала суда.

«Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников», — сказал Олефир на суде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктор Олефир в нетрезвом состоянии сбил насмерть двух женщин, одна погибла в реанимации в тот же день, а вчера умерла и вторая.