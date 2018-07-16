Обладатель Кубка Стэнли утонул в Канаде (фото)

Спорт

Трагедией завершилась воскресная вылазка на озеро Онтарио в штате Гамильтон (Канада) для бывшего вратаря клубов НХЛ «Оттава Сенаторз», «Филадельфия Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс» канадца Рэя Эмери.

«Компания друзей пошла плавать, но, к сожалению, через некоторое время стало ясно, что Эмери утонул. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы его спасти», — рассказал в комментарии изданию Larry Brown Sports инспектор, работавший на озере в воскресенье, 15 июля, во время злополучного эпизода.

Согласно полицейским сводкам, друзья заявили о пропаже Рэя в 6 утра, а через девять часов его тело было обнаружено в непосредственной близости от места, где купалась компания.

Отмечу, что Эмери в общей сложности провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 11 сезонов, отыграв почти 300 матчей. Стал обладателем Кубка Стэнли 2013 года, выступая за «Чикаго».

Последним клубом, в котором выступал вратарь, был немецкий «Манхайм», а в 2016-м канадец завершил карьеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Словакии покончил с собой.