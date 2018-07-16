- 15:32 Yanair внезапно отменила рейсы Львов — Барселона
- 15:28 Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью?
- 15:24 Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома
- 15:09 Посадила на цепь: дети сбежали от избивавшей их матери
- 15:00 Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле
- 14:58 Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир
- 14:54 Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма
- 14:49 Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью
- 14:40 Лобода рассказала об отце своей дочери
- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
Путин опоздал на встречу с Трампом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки с 35-минутным отставанием от графика. Его самолет приземлился в 13.15, тогда как, согласно предварительной программе, приземление самолета российского президента планировалось на 12.30. Об этом информирует РБК-Украина.
Таким образом, сдвинулась во времени встреча Путина с Трампом в президентском дворце в Хельсинки (должна была начаться в 13.15).
Трамп прилетел в Финляндию еще в воскресенье вечером. В понедельник утром американский президент успел провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и в ожидании встречи с российским лидером сделал запись в Twitter.
А накануне встречи в Хельсинки Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Трамп допустил, что они с Путиным могут стать друзьями.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”