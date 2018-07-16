Путин опоздал на встречу с Трампом

Мир

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки с 35-минутным отставанием от графика. Его самолет приземлился в 13.15, тогда как, согласно предварительной программе, приземление самолета российского президента планировалось на 12.30. Об этом информирует РБК-Украина.

Таким образом, сдвинулась во времени встреча Путина с Трампом в президентском дворце в Хельсинки (должна была начаться в 13.15).

Трамп прилетел в Финляндию еще в воскресенье вечером. В понедельник утром американский президент успел провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и в ожидании встречи с российским лидером сделал запись в Twitter.

А накануне встречи в Хельсинки Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Трамп допустил, что они с Путиным могут стать друзьями.