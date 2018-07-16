Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин опоздал на встречу с Трампом

13:28 16 июля 2018   1263
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки с 35-минутным отставанием от графика. Его самолет приземлился в 13.15, тогда как, согласно предварительной программе, приземление самолета российского президента планировалось на 12.30. Об этом информирует РБК-Украина.

Таким образом, сдвинулась во времени встреча Путина с Трампом в президентском дворце в Хельсинки (должна была начаться в 13.15).

Трамп прилетел в Финляндию еще в воскресенье вечером. В понедельник утром американский президент успел провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и в ожидании встречи с российским лидером сделал запись в Twitter.

А накануне встречи в Хельсинки Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Трамп допустил, что они с Путиным могут стать друзьями.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины