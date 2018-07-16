Зустріч Трампа з Путіним відбувається в одному з «колишніх штатів Росії», — Віталій Чепінога

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Народний депутат України і блогер на своїй сторінці в Facebook прогнозує, що від зустрічі американського та російського президентів в Гельсінкі не варто чекати прориву

«Я не знаю, що буде говорити Трамп Путіну, але я, приблизно, здогадуюся, що буде говорити Путін Трампу.

— Немає ніякої України, Дональд, — скаже він. Є група зпольщеного населення з вигаданою мовою і культурою. Тіпа, як Каліфорнія, але — бідна й занедбана. Це один з «штатів» Російської імперії.

Та й глянь на цю країну сьогодні. Це не держава, а корупційний хаб. Медельїнський картель посеред Європи…

Саме так думає і сам Путін. Він не сидів в бібліотечних архівах, і не читав навіть Карамзіна з Рибаковим, не кажучи вже про Пріцака чи Брайчевського. Він користується аналітичними записками, які йому готують ті, хто також по архівах не ходить…

Та й сама «історична істина» його, зрозуміло, анітрохи не цікавить, в нього абсолютно інша місія.

Це є небезпечно, бо Трамп, скоріш за все, також має досить туманне уявлення про генезу східних слов’ян. Його кулуарні натяки про «російський Крим» і про «найкорумпованішу державу» свідчать про те, що він готовий споживати упереджену інформацію. Путін казатиме те, що Трамп готовий почути і з чим не годен сперечатися…

Тому дуже багато залежить від того, як працюватимуть українські групи в США (наші лоббісти, ЗМІ, посольства, громадська думка, діаспора і тд)… На щастя, в США немає інституту ухвалення і реалізації одноосібних волюнтаристських рішень. І є маса запобіжників та розуміння стратегічних інтересів.

Формально в Ґельсінкі, найімовірніше, не буде нічого цікавого, за винятком загального бла-бла-бла…

Досить було б, аби Трамп був свідомий того, що сьогоднішня зустріч також відбувається в «одному з колишніх штатів Росії»…"

