Пять украинских теннисисток — в первой сотне мирового рейтинга

Спорт

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок после завершения Уимблдона. Лучшей украинской теннисисткой по-прежнему остается Элина Свитолина (на фото), которая, несмотря на вылет в первом круге одного из четырех турниров серии «Большого шлема», сохранила за собой пятую строчку. Леся Цуренко потеряла пять позиций и располагается на 39-м месте, также опустились в рейтинге Катерина Бондаренко и Катерина Козлова — теперь они занимают соответственно 81-е (было 79-е) и 86-е (было 67-е) места.

А вот Даяна Ястремская впервые в карьере вошла в сотню лучших теннисисток и стала первой спортсменкой в топ-100, которая родилась в новом столетии — то есть после 1 января 2000 года. Добиться подобного успеха 18-летней одесситке удалось благодаря успешным выступлениям на ряде турниров в 2018 году (выход в финал турнира в Илкли, полуфинал в Будапеште, а также победа на соревнованиях в Риме).

Что касается мужского рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), то представительство Украины в топ-100 ограничивается всего одним спортсменом — Александр Долгополов занимает 63-е место (было 62-е). При этом стоит отметить, что на двух последних турнирах, в которых киевлянин принимал участие, он проигрывал в первом же круге, а также снялся с двух турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что серб Джокович после трехлетней паузы вновь сильнейший на Уимблдоне.