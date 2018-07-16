Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Россия может атаковать Мариуполь, — Порошенко

13:49 16 июля 2018   291
Петр Порошенко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Россия может атаковать Мариуполь, чтобы помешать Украине экспортировать продукты черной металлургии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018».

«Значительно усилена военная группировка страны-агрессора в Азовском море. Россияне сейчас начали производить незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в украинские порты на Азовском море. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные корабли! Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, не исключено, делать военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря!» — заявил президент.

Порошенко подчеркнул «исключительное значение боеспособности и боеготовности Вооруженных сил Украины» в этой ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент заявил, что Россия перебросила ударную авиацию и новейшие ракеты в Крым.

Фото: Twitter Петра Порошенко

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины