Россия может атаковать Мариуполь, — Порошенко

Политика

Россия может атаковать Мариуполь, чтобы помешать Украине экспортировать продукты черной металлургии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018».

«Значительно усилена военная группировка страны-агрессора в Азовском море. Россияне сейчас начали производить незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в украинские порты на Азовском море. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные корабли! Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения и, не исключено, делать военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря!» — заявил президент.

Порошенко подчеркнул «исключительное значение боеспособности и боеготовности Вооруженных сил Украины» в этой ситуации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент заявил, что Россия перебросила ударную авиацию и новейшие ракеты в Крым.

Фото: Twitter Петра Порошенко