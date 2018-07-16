- 15:32 Авиаколлапс продолжается: Yanair внезапно отменил рейсы Львов-Барселона
- 15:28 Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью?
- 15:24 Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома
- 15:09 Посадила на цепь: дети сбежали от избивавшей их матери
- 15:00 Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле
- 14:58 Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир
- 14:54 Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма
- 14:49 Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью
- 14:40 Лобода рассказала об отце своей дочери
- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
Дожди и похолодание: синоптик озвучила свежий прогноз погоды (карта)
Во вторник, 17 июля, в Украине ожидается похолодание — в большинстве регионов пройдут периодические дожди, местами — с грозами и порывистым ветром. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Не станет исключением и Киев, где ожидается снижение температуры до 23 градусов, и также пройдут дожди.
Одновременно в южных областях страны будет превалировать солнечная погода (дожди в Крыму, в Одесской области и на Приазовье ожидаются незначительные).
«Температура воздуха будет колебаться в пределах 20−26 градусов тепла. На Юге и Востоке ожидается 25−29 градусов. На Западе — 19−24 градусов, в Карпатах — 10−16 градусов», — написала синоптик, традиционно опубликовав синоптическую карту.
Согласно прогнозам, теплеть в Украине начнет со среды.
Напомним, неустойчивую погоду на минувших выходных спровоцировали периодические атмосферные фронты.
Фото stihi.ru
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”