Дожди и похолодание: синоптик озвучила свежий прогноз погоды (карта)

Украина

Во вторник, 17 июля, в Украине ожидается похолодание — в большинстве регионов пройдут периодические дожди, местами — с грозами и порывистым ветром. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Не станет исключением и Киев, где ожидается снижение температуры до 23 градусов, и также пройдут дожди.

Одновременно в южных областях страны будет превалировать солнечная погода (дожди в Крыму, в Одесской области и на Приазовье ожидаются незначительные).

«Температура воздуха будет колебаться в пределах 20−26 градусов тепла. На Юге и Востоке ожидается 25−29 градусов. На Западе — 19−24 градусов, в Карпатах — 10−16 градусов», — написала синоптик, традиционно опубликовав синоптическую карту.

Согласно прогнозам, теплеть в Украине начнет со среды.

Напомним, неустойчивую погоду на минувших выходных спровоцировали периодические атмосферные фронты.

Фото stihi.ru