Здоровье

В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников

В Украине запретили продажу препарата от давления «Вазар» производителей Actavis Ltd (Мальта) и «Балканафарм Дупница АО» (Болгария). Соответствующие решения обнародованы на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Причиной запрета в ведомстве называют выявление в них вредных примесей, которые могут быть канцерогенами для человека. Они были обнаружены в ходе проверки препаратов, изготовленных на основе китайского средства «Валсартан. Итоги этой проверки Европейское агентство лекарственных средств обнародовало 5 июля 2018 года.

Таким образом, препарат «Вазар» не будут продавать и применять в аптеках и больницах Украины до особого распоряжения.

Напомним, ранее под запрет попали популярные леденцы от болей в горле.