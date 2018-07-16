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- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
В Украине запретили продажу препарата от давления «Вазар» производителей Actavis Ltd (Мальта) и «Балканафарм Дупница АО» (Болгария). Соответствующие решения обнародованы на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Причиной запрета в ведомстве называют выявление в них вредных примесей, которые могут быть канцерогенами для человека. Они были обнаружены в ходе проверки препаратов, изготовленных на основе китайского средства «Валсартан. Итоги этой проверки Европейское агентство лекарственных средств обнародовало 5 июля 2018 года.
Таким образом, препарат «Вазар» не будут продавать и применять в аптеках и больницах Украины до особого распоряжения.
Напомним, ранее под запрет попали популярные леденцы от болей в горле.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”