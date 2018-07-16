Лобода рассказала об отце своей дочери (фото)

Шоу-бизнес

Отец младшего ребенка украинской поп-певицы Светланы Лободы является артистом, который известен всему миру. Об этом она рассказала в интервью, передает Дни.ру.

«Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что-то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни», — рассказала Лобода, поясняя, почему назвала дочку именно так.

«Имя Тильда — очень сильное, красивое, знаковое. Когда она родилась, я посмотрела на нее и поняла, что она — точно Тильда. У нее не может быть другого имени, оно ей идеально подходит»,— рассказала Светлана.

Также Лобода сравнила малышку с персонажем из скандинавских сказок и призналась, что Тильда больше похожа на отца. «В ней есть сила воли. Энергия. И грусть в глазах», — отметила артистка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях. В то же время неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется «для отвода глаз».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парень из Крыма сделал операцию и превратился в Светлану Лободу.