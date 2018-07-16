Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью (видео)

14:49 16 июля 2018   305
Дональд Трамп и Владимир Путин
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ядерные потенциалы обеих стран, а также «их общего друга Си» Цзиньпина. Об этом Трамп заявил перед переговорами с Путиным в Хельсинки в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас есть огромное количество тем, которые надо обсудить! Очень интересные темы, такие как торговля, военные вопросы, вопросы связанные с Китаем, с ядерными боеголовками. Мы поговорим немного о Китае, об общем друге — председателе Си (лидере КНР Си Цзиньпине. — Авт.). Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах! Мы — две страны, которые содержат более 90% всех ядерных потенциалов. И это не является чем-то хорошим, это — плохая вещь. Мы должны обсудить и что-то сделать с этим, потому что это не позитивная сила, а негативная сила! Мы обсудим это среди других вопросов», — сказал Трамп.

Читайте также: Трамп обеспокоен гигантским ядерным арсеналом РФ, — российский политик

В то же время, его российский коллега Путин заявил, что будет обсуждать с Трампом «болевые точки», которых, по его словам, достаточно много.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям, по различным болевым точкам в мире — их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание!» — заявил Путин.

Читайте также: Трамп использовал Путина в качестве пугалки, — российский политик

Как писали «ФАКТЫ», Путин прибыл в Хельсинки с 35-минутным отставанием от графика.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины