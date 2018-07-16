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Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью (видео)
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ядерные потенциалы обеих стран, а также «их общего друга Си» Цзиньпина. Об этом Трамп заявил перед переговорами с Путиным в Хельсинки в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас есть огромное количество тем, которые надо обсудить! Очень интересные темы, такие как торговля, военные вопросы, вопросы связанные с Китаем, с ядерными боеголовками. Мы поговорим немного о Китае, об общем друге — председателе Си (лидере КНР Си Цзиньпине. — Авт.). Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах! Мы — две страны, которые содержат более 90% всех ядерных потенциалов. И это не является чем-то хорошим, это — плохая вещь. Мы должны обсудить и что-то сделать с этим, потому что это не позитивная сила, а негативная сила! Мы обсудим это среди других вопросов», — сказал Трамп.
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В то же время, его российский коллега Путин заявил, что будет обсуждать с Трампом «болевые точки», которых, по его словам, достаточно много.
«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям, по различным болевым точкам в мире — их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание!» — заявил Путин.
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Как писали «ФАКТЫ», Путин прибыл в Хельсинки с 35-минутным отставанием от графика.
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