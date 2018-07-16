Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма

Здоровье

С начала работы проекта «Врач в вашем доме» обследование прошли более 10 тысяч горожан, сообщили в столичной горгосадминистрации. У 10 процентов пациентов медики отметили повышенное давление, часть обследованных имеют лишний вес, часто у людей обнаруживают повышенные показатели сахара или уровня холестерина. Медработники фиксируют немало случаев, когда проблемы у человека возникли в связи с курением, употреблением алкоголя. Пациентам рекомендуют дообследоваться и не откладывать визит к врачу. Специалисты настаивают: стоит прислушаться к советам вашего доктора, которому можно доверять. Также важны здоровый образ жизни и профилактика.

Медпункты, где специалисты проведут экспресс-тестирование вашего организма, работают по графику:

Прием 10.00−13.00

Дарницкий район

17 июля — парк «Партизанской славы», улица Срибнокильская, 19б (аптека «ФармСоюз»), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, парк «Воинов-интернационалистов»;

— парк «Партизанской славы», улица Срибнокильская, 19б (аптека «ФармСоюз»), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, парк «Воинов-интернационалистов»; 18 июля — парк «Партизанской славы», Днепровская набережная, 19-б (ЦОАП), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, улица Кошица, 11 (возле райадминистрации);

— парк «Партизанской славы», Днепровская набережная, 19-б (ЦОАП), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, улица Кошица, 11 (возле райадминистрации); 19 июля — парк «Партизанской славы», улица Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, парк «Позняки»;

— парк «Партизанской славы», улица Срибнокильская, 19-б (аптека «ФармСоюз»), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, парк «Позняки»; 20 июля — парк «Партизанской славы», Днепровская набережная, 19-б (ЦОАП), на углу улиц Ялтинской и Сормовской, улица Завальная, 1 В (площадка перед домом);

Прием 11.00−14.00

Голосеевский район

17,19 июля — проспект Науки, 88 (рядом с магазином «Фора»);

— проспект Науки, 88 (рядом с магазином «Фора»); 18, 20 июля — проспект Глушкова, 31а (возле входа в метро);

Деснянский район

17 июля — улицы Милютенко, 10, Закревского, 87д;

— улицы Милютенко, 10, Закревского, 87д; 18 июля — улица Милютенко, 10, парк «Деснянский»;

— улица Милютенко, 10, парк «Деснянский»; 19 июля — улицы Милютенко, 10, Милославская, 4−6;

— улицы Милютенко, 10, Милославская, 4−6; 20 июля — улица Закревского, 87д;

Днепровский район

17 июля — проспект Ватутина, 4а (жэо № 412), улицы Березняковская, 6 (Киевский городской территориальный центр), Минина, 4а (отделение Пенсионного фонда), сквер на пересечении улиц Алматинской и Гродненской, Челябинская, 9 г (жэо № 405);

— проспект Ватутина, 4а (жэо № 412), улицы Березняковская, 6 (Киевский городской территориальный центр), Минина, 4а (отделение Пенсионного фонда), сквер на пересечении улиц Алматинской и Гродненской, Челябинская, 9 г (жэо № 405); 18 июля — улицы Березняковская, 6, Кибальчича, 13-б (жэо № 411), Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Миропольская, 1 (аптека № 77), сквер на перекрестке улиц Сосюры, 4 и Пражской, 3;

— улицы Березняковская, 6, Кибальчича, 13-б (жэо № 411), Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Миропольская, 1 (аптека № 77), сквер на перекрестке улиц Сосюры, 4 и Пражской, 3; 19 июля — улицы Курнатовского, 7а (управление труда и соцзащиты), Березняковская, 6 (территориальный центр), Миропольская, 13а (жэо № 404), Челябинская, 9 г (жэо 3 405), Харьковское шоссе, 7/1 (жэо № 414);

— улицы Курнатовского, 7а (управление труда и соцзащиты), Березняковская, 6 (территориальный центр), Миропольская, 13а (жэо № 404), Челябинская, 9 г (жэо 3 405), Харьковское шоссе, 7/1 (жэо № 414); 20 июля — бульвар Перова, 36 (жэк № 418), улицы Березняковская, 6, Жмаченко (парк «Победа»), Алматинская, 39-з (аптека «Веритас»), Окипной, 9;

Оболонский район

17 июля — улицы Архипенко, 5-б (сквер), Вышгородская, 54а (сквер возле диспетчерской неотложной помощи);

— улицы Архипенко, 5-б (сквер), Вышгородская, 54а (сквер возле диспетчерской неотложной помощи); 18 июля — проспект Героев Сталинграда, 57 (возле Центра коммунального сервиса), улица Рокоссовского, 2−4, (сквер возле бювета);

— проспект Героев Сталинграда, 57 (возле Центра коммунального сервиса), улица Рокоссовского, 2−4, (сквер возле бювета); 19 июля — улицы Тимошенко, 18 (сквер), Полярная, 3 (рядом с детской площадкой);

— улицы Тимошенко, 18 (сквер), Полярная, 3 (рядом с детской площадкой); 20 июля — улицы Героев Днепра, 31, (возле рынка «Люкс» рядом с казначейством), Рокоссовского, 3 В (сквер рядом с участковым пунктом полиции);

Печерский район

17 июля — станция метро «Арсенальная», улица Филатова, 2/1;

— станция метро «Арсенальная», улица Филатова, 2/1; 18 июля — станция метро «Кловская», улица Тверской тупик, 6/8;

— станция метро «Кловская», улица Тверской тупик, 6/8; 19 июля — станция метро «Дружбы народов», улица Цитадельная, 4/7;

— станция метро «Дружбы народов», улица Цитадельная, 4/7; 20 июля — станция метро «Арсенальная», улица Бастионная, ½;

Подольский район

17 июля — перекресток улиц Межигорской и Введенской, проспект Свободы, 22 (аптека «Фармация» № 51);

— перекресток улиц Межигорской и Введенской, проспект Свободы, 22 (аптека «Фармация» № 51); 18 июля — возле пересечения улиц Волошской и Введенской, проспект Свободы, 22;

— возле пересечения улиц Волошской и Введенской, проспект Свободы, 22; 19 июля — возле пересечения улиц Волошской и Щекавицкой, проспект Правды, 58 (возле входа в ТЦ «Орнамент»);

— возле пересечения улиц Волошской и Щекавицкой, проспект Правды, 58 (возле входа в ТЦ «Орнамент»); 20 июля — возле пересечения улиц Волошской и Введенской, улица Полковая, 72 (почтовое отделение);

Святошинский район

17, 19 июля — улица Г. Юры, 14б;

— улица Г. Юры, 14б; 18, 20 июля — улицы Г. Юры, 14б, Чернобыльская, 16/80;

Соломенский район

17, 19 июля — Воздухофлотский проспект, 41 (райадминистрация), улица Волынская, 2 (территориальный центр соцобслуживания населения), бульвар В. Гавела, 83а (центр соцобслуживания);

— Воздухофлотский проспект, 41 (райадминистрация), улица Волынская, 2 (территориальный центр соцобслуживания населения), бульвар В. Гавела, 83а (центр соцобслуживания); 18 июля — Воздухофлосткий проспект, 41, улица Донца, 13 (парк «Отрадный»);

— Воздухофлосткий проспект, 41, улица Донца, 13 (парк «Отрадный»); 20 июля — Воздухофлотский проспект, 41, бульвар В. Гавела (парк «Орлятко»);

Шевченковский район

17 июля — улицы Руданского, 2 (возле общежития № 9), Пимоненко, 13 (возле бизнес-центра), Пирогова, 2 (возле магазина «Продукты»);

— улицы Руданского, 2 (возле общежития № 9), Пимоненко, 13 (возле бизнес-центра), Пирогова, 2 (возле магазина «Продукты»); 18 июля — улицы Щербаковского, 52 (рядом с «АТБ»), Бульварно-Кудрявская, 29д (возле Пенсионного фонда), на углу улиц Дегтяревской и Зоологической (возле сквера);

— улицы Щербаковского, 52 (рядом с «АТБ»), Бульварно-Кудрявская, 29д (возле Пенсионного фонда), на углу улиц Дегтяревской и Зоологической (возле сквера); 19 июля — улицы Руданского, 2 (возле общежития № 9), Герцена, 12 (парк Котляревского), на углу улиц Дегтяревской и Зоологической (возле сквера);

— улицы Руданского, 2 (возле общежития № 9), Герцена, 12 (парк Котляревского), на углу улиц Дегтяревской и Зоологической (возле сквера); 20 июля — улицы Щербаковского, 52 (возле «АТБ»), Руданского, 2 (возле общежития № 9), на углу улиц Дегтяревской и Зоологической (возле сквера);

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект «Врач в вашем доме» стартовал в столице в ноябре 2017 года.