Украина

Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир

В случае сохранения дефицита хлора для обеззараживания питьевой воды Харьков может остаться без централизованного водоснабжения в ближайшую субботу, а Кривой Рог и Житомир — в августе. Такой прогноз в эфире Громадського радіо озвучила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

«Такая ситуация по всем городам, это просто вопрос времени. В каких-то городах запасов хлора на 17 дней, в каких-то — на 20», — заявила она.

Уже сейчас из-за нехватки хлора приостанавливают производство Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg и другие производители напитков в Украине.

По расчетам Ассоциации, даже если АО «Днепроазот» восстановит выпуск хлора, он подорожает в разы (с 17−20 тысяч до 42−56 тысяч). Предприятие уже обратилось в Антимонопольный комитет с просьбой согласовать такую цену.

По словам Бабий, параллельно водоканалы ведут переговоры с Польшей и Словакией.

Напомним, в Николаеве из-за нехватки хлора приняли решение о переходе на почасовое централизованное водоснабжение.