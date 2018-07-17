Дмитрий Тымчук: «В суде по делу о «Боинге» Путина мы не увидим»

Украина

17 июля 2014 года около 16.20 на поле вблизи села Грабово Донецкой области рухнули обломки сбитого самолета. Позже выяснилось, что погибли 192 голландца, 44 малайзийца, 27 австралийцев, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один канадец и один новозеландец. Останки пассажиров, детские игрушки, вещи (позже некоторые местные некрофилы продавали их на рынках Тореза и соседних городов) и части лайнера были разбросаны по территории, превышающей 15 квадратных километров. Официальное расследование под руководством Прокуратуры Нидерландов ведет международная объединенная следственная группа. На основании свидетельских показаний, записей перехваченных переговоров террористов, фото- и видеоматериалов, спутниковых снимков и данных разведок США и Нидерландов уже доказано, что «Бук» накануне доставили из Российской Федерации (восстановлена хронология движения из Курска через Старый Оскол и Миллерово 23—25 июня), а после возвратили на территорию страны-агрессора, и что запуск ракеты произведен из района поселка Первомайский, который контролировали боевики. В конце мая этого года МИД Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за катастрофу на Россию, руководство которой отрицает любую причастность к ней. «За поребриком» постоянно выдвигают все более абсурдные версии, не выдерживающие никакой критики, и заявляют, что не доверяют следствию. Военный журналист и аналитик, народный депутат Украины Дмитрий Тымчук считает, что следователи выполняют свою работу четко и профессионально.

— Дмитрий, давайте начнем с самого главного вопроса. Как считаете, окажутся ли на скамье подсудимых Путин и сбившая рейс МН-17 команда? Дело в том, что не так давно почти одновременно военные эксперты — наш и российский — заверяли «ФАКТЫ», что руководители страны, имеющей «ядерную кнопку», априори не могут стать фигурантами в международном суде.

— Хочется надеяться, что для европейских судей не должно существовать двойных стандартов. Почему Милошевича (президент Югославии в 1997—2000 годах; в 1999-м обвинен в военных преступлениях и геноциде, через два года арестован и передан Международному трибуналу, спустя пять лет умер в тюрьме в Гааге. — Авт.), других государственных и военных деятелей, виновных в преступлениях против человечества, можно привлекать к суду, а представителей России — нельзя? Конечно, будет сумасшедшее давление со стороны Кремля, начнутся различные политические игры и прочее. Но рано или поздно справедливость все-таки восторжествует.

— Можете назвать какие-то временные отрезки?

— Согласно международному праву, в случаях, когда речь идет о преступлениях против человечества и военных преступлениях, сроков давности не существует.

Проблема видится в другом. Голландские следователи установили, из какой конкретно российской воинской части зенитно-ракетный комплекс «Бук» был переброшен на оккупированную территорию (благодаря информации аналитиков группы Bellingcat известно, что комплекс, из которого выпущена ракета серии 9М38, принадлежал курской 53-й бригаде ПВО российских Вооруженных сил. — Авт.), чтобы выполнить боевую задачу. Так что можно смело считать, что прямую ответственность несет командование этой воинской части. При этом ясно, что ниточки ведут через военный округ и армию, в которую входит данная часть, к Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации и дальше в Кремль. Мы с коллегами, зная, как работают военные структуры России, можем на сто процентов гарантировать, что без решения на самом высоком уровне никто действовать не мог. Но сумеют ли следователи доказать, что была команда сверху, — вопрос.

— К тому же управление «Буком» требует опыта и квалификации, так что это не дело рук «шахтеров и трактористов».

— Однозначно исполнители — кадровые российские военные. Мы это прекрасно понимаем. Но при этом понимаем и то, что следователи и судьи должны оперировать фактами. Доказать всю цепочку до самого верха очень сложно.

Да, следствие идет медленно, однако при этом неумолимо разматывается весь клубок. Очень хочется верить, что будут установлены все фигуранты и что отвечать в суде будут не рядовые исполнители, которые обслуживали и транспортировали этот «Бук», но и высшее военное руководство России.

— Эксперты Bellingcat считают, что часть вины лежит на министре обороны РФ Шойгу, его заместителях Герасимове и Бахине и верховном главнокомандующем Вооруженными силами России Путине.

— Возвращаюсь к вашему первому вопросу. Уверенно можно сказать, что в суде по делу о сбитом «Боинге» Путина мы не увидим. К великому сожалению.

— Россия цинично и нагло отрицает любые доказательства ее причастности к этой трагедии. Напрашивается параллель с историей южнокорейского «Боинга» 747, сбитого над Сахалином 1 сентября 1983 года истребителем Су-15. Погибли 23 члена экипажа и 246 пассажиров. Советские военачальники тогда выкручивались до последнего. Мол, нарушение границы было умышленным, это спланированная разведывательная акция, цель которой — изучение системы ПВО в этом районе. Они умело затягивали процесс расследования. В ход шли всякие манипуляции и подтасовывания фактов…

— Ну да, четкая параллель. Сначала «нас там нет», потом напрочь все отрицали, в конце концов были вынуждены признаться. Но тогда все-таки была иная ситуация. Южнокорейский самолет реально отклонился от курса практически на 500 километров и находился в советском воздушном пространстве. Когда спустя десять лет, уже при Ельцине, возобновили расследование, были предоставлены данные радиолокационного контроля. На всех радарах видно, что при вхождении в воздушное пространство СССР рядом с пассажирским лайнером шел американский самолет-разведчик RC-135. Так что можно принять объяснение советских ПВО. В случае с малайзийским «Боингом» на Донбассе абсолютно никаких аргументов с российской стороны быть не может. Поэтому они будут отрицать все, прекрасно понимая, что для них никаких оправданий нет.

— 25 мая этого года на Петербургском экономическом саммите на вопрос, могла ли ракета, сбившая «Боинг», принадлежать России, Путин ответил: «Нет, конечно». И добавил, что в расследовании «нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов».

— Не надо ожидать никаких признаний со стороны России, какие железобетонные аргументы ни выдвигало бы следствие.

— 26 июня в голландской телепрограмме RTL Nieuws заявили, что украинские и российские спецслужбы следили за нидерландской миссией, которая расследовала катастрофу.

— Честно говоря, ничего, кроме заявлений в массмедиа, не видел. Думаю, что речь может идти не о том, чтобы как-то воздействовать на следователей, а об элементарной безопасности этих представителей, ведь все знают, как мощно работает агентура ФСБ на территории Украины.

— Группа «Информационное сопротивление», координатором которой вы являетесь, располагает какой-то инсайдерской информацией о трагедии с «Боингом»?

— Мы изначально знали, что «Бук» транспортировали российские кадровые военнослужащие. Об этом сообщали наши проверенные источники. Но у «Информационного сопротивления» нет документальных свидетельств, то есть того, что можно предоставить суду.

— Существует версия о причастности к транспортировке «Бука» полковника российской армии Дубинского, генерала Ткачева, генерала ГРУ Иванникова. Однако в Мин­обороны России заявили, что эти офицеры давно «уволены с военной службы и род их занятий неизвестен».

— Уверен, ни Минобороны России, ни другие госструктуры не могут похвастать, что имеют какой-то рейтинг доверия за пределами своей страны. И это недоверие вызвано не информ­операциями против Кремля, а постоянной циничной и лицемерной ложью, которую он демонстрирует начиная с 2014 года.

— Еще одна тема — выплата компенсаций семьям погибших. Несколько семей австралийцев подали иск в Европейский суд по правам человека против России, Украины, Малайзии и авиакомпании Malaysia Airlines. Их представителем стал адвокат Джерри Скиннер, добившийся от Ливии миллионных компенсаций для родственников погибших в авиакатастрофе 21 декабря 1988 года. Тогда на борту «Боинга» 747−121 авиакомпании Pan American произошел взрыв. Горящие обломки рухнули на шотландский город Локерби. Погибли 270 человек — 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей города.

В 1991 году было выдвинуто обвинение против двух ливийцев, один из которых оказался невиновен, а второй, сотрудник ливийских спецслужб и двоюродный брат одного из ближайших соратников Каддафи, приговорен к пожизненному заключению. Ливия выплатила семье каждого погибшего по десять миллионов долларов.

— Понимаете, если даже страна не признала свою ответственность за теракт, но международный суд принял решение о выплате компенсаций семьям погибших, она будет обязана это сделать. Так работает этот механизм. Если суд вынесет такой вердикт, Россия в любом случае заплатит. Или напрямую, или будет арестована и конфискована ее недвижимость за рубежом, а потом реализована на аукционах. В этом плане никаких вопросов не возникнет. А вот с привлечением к ответственности конкретных высших должностных лиц могут быть проблемы.

— Еще вопрос. В первые дни после трагедии боевики, особо не таясь, перемещали обломки самолета и останки пассажиров на поле под Грабово. Ими руководили россияне. То есть были явные попытки каких-то махинаций. Это может ввести следствие в заблуждение?

— Могу сказать одно. Пока команда следователей работает очень профессионально и четко. Выводы, которые уже сделаны, свидетельствуют о том, что никакие попытки со стороны боевиков и российских спецслужб, которые занимались сразу после трагедии фальсификацией доказательств, не сработали.

* Через 2 часа 49 минут после вылета лайнера из Амстердама горящие обломки рухнули на землю в районе села Грабово Донецкой области

— Следующая тема. Завершился чемпионат мира по футболу, после которого все ожидают эскалации войны.

— Боюсь, что это вполне реально. Однако давайте дождемся результатов встречи Трампа и Путина (беседа с Тымчуком состоялась накануне 16 июля. — Авт.). Предварительно заявлено, что украинский вопрос там будет обсуждаться. Учитывая, что Трамп способен эффективно решать вопросы (не знаю, каким методом — давлением, уговорами или еще как-то), не исключено, что поведение Путина по отношению к Украине поменяется. Но сейчас это гадание на кофейной гуще.

Объективно у Путина два взаимоисключающих выбора. Первый — продолжать и усиливать эскалацию для того, чтобы навязывать свой вариант возможного размещения международной миротворческой миссии на Донбассе. С другой стороны, у него сейчас достаточно иных проблем, решение которых требует ресурсов. Мундиаль оказался достаточно затратным мероприятием, проблемы в Крыму нарастают (там объявляли чрезвычайную ситуацию в связи с недостатком пресной воды) и т. д. Донбасс — это очередной чемодан без ручки. Если Крым Путин бросить не может, то Донбасс — вполне. То есть возникает вопрос: для чего ему дальше продолжать всю эту историю? Что он выберет, сказать не могу.

— Боевики «ДНР» хвастаются, что создали собственную «уникальную реактивную систему залпового огня «Чебурашка». Дескать, ее калибр 217 миллиметров не совпадает с советскими и любыми другими реактивными системами, дальность стрельбы 10 километров, а интенсивность примерно вдвое ниже, чем у «Града». Их главарь Захарченко даже учредил «ракетные войска тактического назначения».

— На фото, которые они публиковали в Интернете, не более чем муляжи. Они говорят, что у них мощное оружие типа реактивной системы залпового огня или ракетное оружие, но это бред сивой кобылы. Там нет никаких производственных мощностей, чтобы разрабатывать такие комплексы.

— Куда исчез главный оппонент Захарченко Ходаковский? Он даже в соцсетях не появляется с 11 мая.

— С ним вообще довольно интересная ситуация. Сначала запустили фейки, что он якобы в Израиле, но я думаю, что где-то в России. Чтобы себя обезопасить, распускает слухи о том, что не известно, где он находится.

— Как вы относитесь к тому, что задержанный СБУ глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан попросил «омбудсмена ДНР» Дарью Морозову включить его в списки на обмен со стороны боевиков?

— Думаю, что такое сделано от весьма «большого» ума и Рубана, и боевиков. Это очень серьезная дискредитация и очередное доказательство причастности Рубана и Савченко к террористам.

— Всегда задаю собеседникам вопрос: когда закончится война? Недавно один военный, прошедший через очень многое, спросил: «Вы не понимаете, что она еще не начиналась?»

— По сути, да. Мы все-таки рассматриваем вариант широкомасштабной открытой агрессии Российской Федерации против Украины. Увы, есть факторы, подтверждающие, что надо быть готовыми к такому сценарию. Мы видим, что делается в Азовском море, что Россия пытается где только может вести провокации, в том числе и вооруженные, против Украины. Чем это закончится, сказать сложно. Думаю, что следует делать ставку только на две вещи: развивать сферу обороны и национальной безопасности и просить экономическую и политическую поддержку международного сообщества.

Фото Getty Images