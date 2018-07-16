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Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома (фото)
Для встречи с президентом Трампом Владимир Путин привез с собой в Хельсинки новый российский лимузин премиум-класса Aurus, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Это первое использование «шедевра» российского автопрома за рубежом, сообщил в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.
Напомним, что шеститонный броневик проектировался пять лет. Хотя он рекламировался как полностью российское творение, в результате оказалось, что двигатель был разработан специалистами Porsche Engineering, а электронная начинка — компанией Bosch. «ФАКТЫ» писали о первом выезде президента России на этом автомобиле во время инаугурации. Тогда броневик проехал всего 200 метров по территории Кремля, доставив пассажира на церемонию, после которой Путин по какой-то причине отказался снова садиться в салон.
На этот раз автомобилю предстоит более длительное путешествие и, возможно, демонстрация обладателю нового президентского Cadillac по прозвищу «Зверь» Дональду Трампу. Путин, лишенный возможности меряться ростом может попробовать померяться лимузинами, хотя и в этом случае преимущество будет не на его стороне.
Кстати, может, именно из-за погрузки броневика на самолет российский президент и опоздал на встречу с главой США? Дело-то новое, автомобиль к трапу еще непривычный.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп показал свой автомобиль Ким Чен Ыну, что, по мнению журналиста радио «Свободная Европа» Ярослава Симова, было «символом пацанского доверия».
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”