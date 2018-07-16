Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома (фото)

15:24 16 июля 2018   126
Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома (фото)
Владимир СОРОКОЛАТ, «ФАКТЫ»

Для встречи с президентом Трампом Владимир Путин привез с собой в Хельсинки новый российский лимузин премиум-класса Aurus, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Это первое использование «шедевра» российского автопрома за рубежом, сообщил в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Напомним, что шеститонный броневик проектировался пять лет. Хотя он рекламировался как полностью российское творение, в результате оказалось, что двигатель был разработан специалистами Porsche Engineering, а электронная начинка — компанией Bosch. «ФАКТЫ» писали о первом выезде президента России на этом автомобиле во время инаугурации. Тогда броневик проехал всего 200 метров по территории Кремля, доставив пассажира на церемонию, после которой Путин по какой-то причине отказался снова садиться в салон.

На этот раз автомобилю предстоит более длительное путешествие и, возможно, демонстрация обладателю нового президентского Cadillac по прозвищу «Зверь» Дональду Трампу. Путин, лишенный возможности меряться ростом может попробовать померяться лимузинами, хотя и в этом случае преимущество будет не на его стороне.

Кстати, может, именно из-за погрузки броневика на самолет российский президент и опоздал на встречу с главой США? Дело-то новое, автомобиль к трапу еще непривычный.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп показал свой автомобиль Ким Чен Ыну, что, по мнению журналиста радио «Свободная Европа» Ярослава Симова, было «символом пацанского доверия».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины