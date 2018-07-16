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Yanair внезапно отменила рейсы Львов — Барселона
Авиакомпания Yanair отменила выполнения рейсов из Львова в Барселону (Испания) и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов» в Facebook.
«Рейсы авиакомпании YanAir ANR5202 / ANR5201 на линии Барселона — Львов — Барселона отменен. Авиакомпания YanAir подала заявку на отмену слотов», — отметили в пресс-службе.
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О причинах отмены полетов в Барселону перевозчик не сообщает.
Напомним, ранее Yanair включили в список самых непунктуальных авиаперевозчиков в Украине.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”