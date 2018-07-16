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Украина

Yanair внезапно отменила рейсы Львов — Барселона

15:32 16 июля 2018   144
Самолет авиакомпании
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакомпания Yanair отменила выполнения рейсов из Львова в Барселону (Испания) и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Львов» в Facebook.

«Рейсы авиакомпании YanAir ANR5202 / ANR5201 на линии Барселона — Львов — Барселона отменен. Авиакомпания YanAir подала заявку на отмену слотов», — отметили в пресс-службе.

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О причинах отмены полетов в Барселону перевозчик не сообщает.

Напомним, ранее Yanair включили в список самых непунктуальных авиаперевозчиков в Украине.

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