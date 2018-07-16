Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства, — Луценко

Политика

Украина заменила Индию в качестве одного из мировых центров суррогатного материнства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга.

«Сегодня я хотел бы обратить внимание на одном их примеров такой работы (правоохранительных органов. — Авт.) — это проблемы противоправного использования для суррогатного материнства женщин из малообеспеченных украинских семей! Проблема связана с тем, что после принятия властью Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства, центр такой деятельности сфокусировался, в том числе, на Украине, которая является одним из операторов этого слабо урегулированного в нашей стране бизнеса!» — сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что «большинство стран мира отказались от коммерческого суррогатного материнства».

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