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Политика

Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства, — Луценко

15:39 16 июля 2018   210
Юрий Луценко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Украина заменила Индию в качестве одного из мировых центров суррогатного материнства. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга.

«Сегодня я хотел бы обратить внимание на одном их примеров такой работы (правоохранительных органов. — Авт.) — это проблемы противоправного использования для суррогатного материнства женщин из малообеспеченных украинских семей! Проблема связана с тем, что после принятия властью Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства, центр такой деятельности сфокусировался, в том числе, на Украине, которая является одним из операторов этого слабо урегулированного в нашей стране бизнеса!» — сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что «большинство стран мира отказались от коммерческого суррогатного материнства».

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Как писали «ФАКТЫ», российский певец и музыкант Дмитрий Маликов сделал себе необычный подарок к дню рождения. 29 января ему исполняется 48 лет. А 26 января в одной из клиник Санкт-Петербурга появился на свет второй ребенок Дмитрия, которого родила суррогатная мать.

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