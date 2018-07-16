В Харькове задержан рецидивист-убийца (фото)

Происшествия

Харьковские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении с убийством и поджогом дома потерпевшего, которое произошло на улице Сабуровской в последние дни июня.

Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, изувером оказался 60-летний уроженец России, который за 19 дней до нападения освободился из Алексеевской исправительной колонии, где отбывал 15 лет за разбой и изнасилование.

«Следствием установлено, что подозреваемый проник в частный дом. Где в этот момент находилась только хозяйка. Налетчик ударил по голове женщину, связал, засунул в рот кляп и отнес в ванную комнату. После этого он принялся обыскивать помещение, искал ценности. В этот момент вернулся хозяин дома. Сначала рецидивист угрожал мужчине физической расправой, если тот не отдаст деньги. Но тот оказался не робкого десятка и оказал ему сопротивление. В результате налетчик нанес жертве девять ударов ножом, от которых мужчина скончался. Но даже после этого злоумышленник не торопился скрыться. Он спокойно отстирал свои вещи от крови, приготовил еду и поел. Все это время хозяйка дома оставалась связанной в ванной комнате. После этого убийца, прихватив найденные 1200 гривен и некоторые бытовые вещи, ушел. Перед уходом он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Женщине, которая полдня провела связанной в ванной, посчастливилось выжить: соседи услышали запах гари, прибежали на помощь и вытащили ее из горящего дома.

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Задержанному россиянину уже объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК: «Разбой с нанесением тяжких телесных повреждений», «Умышленное убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отметили в пресс-службе, прокуратура будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей. Если вина рецидивиста будет доказана, его могут приговорить к пожизненному заключению.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве задержан вдовец-спайдермен, разбоем добывавший деньги на содержание ребенка.

Фото пресс-службы прокуратуры Харьковской области

