Врачи в российском СИЗО пытаются убить политзаключенного Куку, — правозащитники

Украина

Врачи в ростовском СИЗО фактически пытаются убить незаконно заключенного крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку, заявляя, что инъекции глюкозы означают прекращение голодовки. Об этом в понедельник, 16 июля, во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре заявила координатор ОО «КрымSOS» Тамила Ташева, сообщает Укринформ.

«Российские врачи фактически пытаются его убить, ведь один говорит, что глюкоза необходима, а другой заявляет о совсем противоположных вещах. (…) Когда Куку перевели в межрегиональную больницу для заключенных, где провели обследование и взяли у него анализы, результаты ЭКГ показали ухудшение состояния сердца. Эмир-Усеин также сообщил, что перед сдачей анализов сердце болело, поэтому медики посоветовали ему принимать витамины, глюкозу и делать другие процедуры. Однако врач в СИЗО заявил политзаключенному, что выполнение этих действий будет означать прекращение голодовки», — сказала Ташева.

Вместе с тем пресс-секретарь международной неправительственной организации Amnesty International Мария Гурьева объяснила, что на самом деле прием глюкозы не означает прекращения голодовки: «Олег Сенцов, например, принимает ее, и это все равно считается мощным заявлением. Поэтому сейчас мы планируем написать письмо Эмир-Усеину, чтобы донести до него правду».

Ташева также зачитала отрывки из письма Куку, которое он направил своему адвокату прошлой неделе.

В письме политзаключенный рассказал, что в течение первых восьми дней голодовки он терял по 0,9 кг веса в сутки. Затем темпы снизились до 0,6 кг в сутки.

После того как состояние Куку ухудшилось, его вновь направили на обследование врачами. Тогда медики заподозрили опущение внутренних органов вследствие исчерпания жировой ткани и заявили о необходимости госпитализации.

Однако повторное обследование в начале июля внезапно показало «чудесное исцеление» и состояние лучше, чем у здорового человека, который не голодает.

По словам координатора ОО «КрымSOS» очевидно, что на Куку давят, пытаются повлиять на его психологическое состояние. «Слава Богу, пока он держится хорошо, но мы должны следить за состоянием его здоровья и максимально распространять информацию о нем, чтобы помочь», — подчеркнула Ташева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Крымский татарин Эмир-Усеин Куку, которого судят в России по «делу Хизб ут-Тахрир», на заседании суда в Ростове-на-Дону объявил ультиматум российскому президенту Путину и генпрокурору РФ Юрию Чайке. Кроме того, Эмир-Усеин Куку 26 июня объявил голодовку. В своем письменном заявлении, адресованном высшему руководству России, заключенный заверил, что будет голодать, пока не решится вопрос с освобождением всех 70 политических узников из российских тюрем и исправительных колоний. Напомним, что Эмира-Усеина Куку судят по сфабрикованному делу о терроризме. В день своего рождения заключенный объявил голодовку как протест против фабрикации уголовных дел и несправедливых арестов. О решении узника Кремля сообщила супруга подследственного, добавив, что «виновные голодовки не объявляют!».