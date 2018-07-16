- 18:14 Археологи сделали в Египте сенсационную находку
- 18:05 Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора, — EBA
- 17:53 Опубликованы официальные фотографии крещения принца Луи
- 17:47 Обвиняемым в пытках майдановцев Крысину и Чемесу продлили арест до 13 сентября
- 17:42 Фермер из Франции годами прятал от ученых череп животного, жившего 10 миллионов лет назад
- 17:38 ЧМ-2018: Вукоевич все же получил медаль вице-чемпиона мира
- 17:26 На Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убить сотрудницу Рады и ее семью
- 17:24 Закрытая встреча Трампа и Путина в Хельсинки продолжалась более двух часов
- 17:09 Продажа украинских младенцев за рубеж: до 40 тысяч евро за ребенка
- 16:58 Украинская клиника продавала младенцев иностранцам, — Луценко
Дифтерия наступает: на Черниговщине признаки болезни обнаружены у пяти членов семьи
У четырех членов семьи из Черниговской области обнаружили клинические признаки дифтерии: болезнь инфицирована у отца, матери и двоих малолетних детей 3 и 6 лет. Ранее сообщилось о том, что 11-летний сын указанной семьи попал 13 июля попал в больницу с дифтерией.
Об этом говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.
Отмечается, что 13 июля в Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией в Черниговской области. В центральную районную больницу Нежинского района поступил 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенка в течение пяти дней лечили дома самостоятельно.
Мальчику ввели противодифтерийную сыворотку и из района в тяжелом состоянии перевезли в область, где помощь местным врачам приехали специалисты из Киева, чтобы помочь спасти ребенка. Он в реанимации на искусственной вентиляции легких.
В поселок, где жил мальчик, выехала группа медиков, которая исследовала людей, с которыми контактировал мальчик. Оказалось, что дифтерией больна вся семья.
«В результате эпидемиологического обследования было выявлено семейный очаг. Клинические признаки дифтерии имеются также в четырех членов семьи мальчика: матери, отца, сестры и брата. Детей госпитализировали, им также ввели противодифтерийную сыворотку. Девочка 2012 рождения, мальчик — 2015», — сообщили в министерстве.
Старший брат, 11-летний мальчик, и в дальнейшем находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в Черниговской областной детской больницы.
«Его состояние остается тяжелым. Ему сразу ввели противодифтерийную сыворотку, однако тяжесть состояния обусловлена осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы»,— говорится в сообщении.
Если учесть членов семьи, у которых обнаружили признаки дифтерии, то в Украине уже зафиксировано восемь случаев дифтерии с начала года: пять в Черниговской области, один — в Киевской (заболел 15-летний подросток) и два — в Луганской (заболело двое мужчин 32 и 36 лет).
О том, что в Украине возможна вспышка дифтерии, врачи предупреждали давно. Причина — низкий уровень вакцинации против этого заболевания. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, от дифтерии в Украине вакцинировано лишь 50% населения. Единственный способ защититься от дифтерии — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых каждые 10 лет. Вакцины от дифтерии и для детей, и для взрослых, как утверждает МОЗ, есть во всех регионах Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”