Дифтерия наступает: на Черниговщине признаки болезни обнаружены у пяти членов семьи

Здоровье

У четырех членов семьи из Черниговской области обнаружили клинические признаки дифтерии: болезнь инфицирована у отца, матери и двоих малолетних детей 3 и 6 лет. Ранее сообщилось о том, что 11-летний сын указанной семьи попал 13 июля попал в больницу с дифтерией.

Об этом говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Отмечается, что 13 июля в Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией в Черниговской области. В центральную районную больницу Нежинского района поступил 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенка в течение пяти дней лечили дома самостоятельно.

Мальчику ввели противодифтерийную сыворотку и из района в тяжелом состоянии перевезли в область, где помощь местным врачам приехали специалисты из Киева, чтобы помочь спасти ребенка. Он в реанимации на искусственной вентиляции легких.

В поселок, где жил мальчик, выехала группа медиков, которая исследовала людей, с которыми контактировал мальчик. Оказалось, что дифтерией больна вся семья.

«В результате эпидемиологического обследования было выявлено семейный очаг. Клинические признаки дифтерии имеются также в четырех членов семьи мальчика: матери, отца, сестры и брата. Детей госпитализировали, им также ввели противодифтерийную сыворотку. Девочка 2012 рождения, мальчик — 2015», — сообщили в министерстве.

Старший брат, 11-летний мальчик, и в дальнейшем находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в Черниговской областной детской больницы.

«Его состояние остается тяжелым. Ему сразу ввели противодифтерийную сыворотку, однако тяжесть состояния обусловлена ​​осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы»,— говорится в сообщении.

Если учесть членов семьи, у которых обнаружили признаки дифтерии, то в Украине уже зафиксировано восемь случаев дифтерии с начала года: пять в Черниговской области, один — в Киевской (заболел 15-летний подросток) и два — в Луганской (заболело двое мужчин 32 и 36 лет).

О том, что в Украине возможна вспышка дифтерии, врачи предупреждали давно. Причина — низкий уровень вакцинации против этого заболевания. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, от дифтерии в Украине вакцинировано лишь 50% населения. Единственный способ защититься от дифтерии — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых каждые 10 лет. Вакцины от дифтерии и для детей, и для взрослых, как утверждает МОЗ, есть во всех регионах Украины.