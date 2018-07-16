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МИД России отказал Януковичу во вводе войск в Украину, — свидетель защиты
Во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича свидетель со стороны защиты, бывший начальник службы безопасности Януковича Константин Кобзарь заявил, что МИД России отказал в рассмотрении просьбы Януковича к РФ дать ему военную поддержку для восстановления его власти в Украине.
Во время допроса свидетеля защита спросила о результатах рассмотрения данного обращения.
«Я имел короткий разговор с президентом (Януковичем. — Авт.). Он сказал, что мы опоздали с обращением. Если бы отправили раньше, то, возможно, консультации были бы проведены. Но МИД РФ отказал», — ответил Кобзарь.
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Также защита попросила свидетеля рассказать суть обращения Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта.
«Из того, что я прочитал, по своей сути оно было аналогично соглашению о мирном урегулировании, которое было отправлено министрам иностранных дел Германии, Франции и Польши из Донецка 22 февраля. Янукович просил Путина о неотложных консультациях касательно военной или полицейской миссии в Украине», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее другой свидетель по делу о государственной измене Виктора Януковича, бывший руководитель штаба охраны экс-президента Виктор Павленко заявил, что лично отправил из России письмо, написанное Януковичем президенту РФ Владимиру Путину, с призывом о вводе войск в Украину.
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