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Украинская клиника продавала младенцев иностранцам, — Луценко

16:58 16 июля 2018   291
Юрий Луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Граждане Молдовы, которые одновременно являются гражданами ФРГ, организовали на территории Украины клинику репродуктивной медицины BioTexCom, которая фактически использовалась для торговли младенцами.

Об этом заявил во время брифинга в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, Военной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовных преступлений по торговле людьми и уклонения от налогов. В этом деле установлено, что в 2010 году гражданами Республики Молдова, которые одновременно являются гражданами Федеративной Республики Германия, на территории Украины организована деятельность медицинского центра BioTexCom по предоставлению медицинских услуг в области репродуктивной медицины», — сказал он.

Генпрокурор сообщил, что в начале 2011 года клиентами этой клиники стали супруги — граждане Итальянской Республики, которые заключили договор с ней на осуществление вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) методом суррогатного материнства.

«Последние (клиника Biotexcom. — Ред.) обязались вырастить для них младенцев за оплату в сумме 30 000 евро», — сказал он.

Луценко отметил, что потенциальные родители на момент оплодотворение не находились даже на территории Украины и не предоставляли своего биоматериала.

«Для объяснения должен упомянуть, что Министерство здравоохранения категорически в своих документах, в своих приказах требует, чтобы младенец, который передается в рамках суррогатного материнства супругам, имел признаки по крайней мере одного из партнеров при суррогатном материнстве. То есть генетический материал или отца, который усыновляет, или матери, которая усыновляет, должен совпасть с ДНК младенца. В случае, если этого нет, то очевидно, что речь идет просто об украинском младенце, который незаконно, криминальным способом передается, фактически продается, в другую страну», — сообщил Луценко.

По его словам, именно так и произошло в случае с итальянским супругами.

«Итальянские супруги, использовав заведомо поддельные документы медицинского центра BioTexCom, а также органов украинской государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрировались родителями этого новорожденного ребенка, и в октрябре 2011 года вывезли его в Италию»,— сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что за совершение этих действий медицинский центр BioTexCom получил 32 тыс. евро, суррогатная мать получила 6 тысяч евро.

«К сожалению, примерно такое соотношение было во всех случаях, а их более тысячи на территории Украины. Факт сообщения заведомо ложных сведений о происхождении ребенка был обнаружен правоохранительными органами Италии, которые провели необходимую экспертизу, опровергшую возможность происхождения младенца от супругов — граждан Италии. Фактически ни у одного, ни у другого супруга ДНК не совпадает с ДНК их ребенка. В связи с этим в Италии младенец переведен в детский дом, а эти двое граждан привлекаются по законам Итальянской республики к ответственности»,— сообщил он.

В ходе пресс-конференции Луценко сообщил, что сегодня, 16 июля, прокурорами Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, Военной прокуратуры, которые работали вместе с представителями Национальной полиции, работнику медицинского центра BioTexCom сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о торговле людьми, «а главному врачу медицинского центра BioTexCom также еще и за подделку документов, совмещенную с торговлей людьми».

Генпрокурор отметил, что эти преступления являются особо тяжкими и их совершение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Юрий Луценко заявил на брифинге, что Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства.

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