Украинская клиника продавала младенцев иностранцам, — Луценко

Происшествия

Граждане Молдовы, которые одновременно являются гражданами ФРГ, организовали на территории Украины клинику репродуктивной медицины BioTexCom, которая фактически использовалась для торговли младенцами.

Об этом заявил во время брифинга в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, Военной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовных преступлений по торговле людьми и уклонения от налогов. В этом деле установлено, что в 2010 году гражданами Республики Молдова, которые одновременно являются гражданами Федеративной Республики Германия, на территории Украины организована деятельность медицинского центра BioTexCom по предоставлению медицинских услуг в области репродуктивной медицины», — сказал он.

Генпрокурор сообщил, что в начале 2011 года клиентами этой клиники стали супруги — граждане Итальянской Республики, которые заключили договор с ней на осуществление вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) методом суррогатного материнства.

«Последние (клиника Biotexcom. — Ред.) обязались вырастить для них младенцев за оплату в сумме 30 000 евро», — сказал он.

Луценко отметил, что потенциальные родители на момент оплодотворение не находились даже на территории Украины и не предоставляли своего биоматериала.

«Для объяснения должен упомянуть, что Министерство здравоохранения категорически в своих документах, в своих приказах требует, чтобы младенец, который передается в рамках суррогатного материнства супругам, имел признаки по крайней мере одного из партнеров при суррогатном материнстве. То есть генетический материал или отца, который усыновляет, или матери, которая усыновляет, должен совпасть с ДНК младенца. В случае, если этого нет, то очевидно, что речь идет просто об украинском младенце, который незаконно, криминальным способом передается, фактически продается, в другую страну», — сообщил Луценко.

По его словам, именно так и произошло в случае с итальянским супругами.

«Итальянские супруги, использовав заведомо поддельные документы медицинского центра BioTexCom, а также органов украинской государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрировались родителями этого новорожденного ребенка, и в октрябре 2011 года вывезли его в Италию»,— сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что за совершение этих действий медицинский центр BioTexCom получил 32 тыс. евро, суррогатная мать получила 6 тысяч евро.

«К сожалению, примерно такое соотношение было во всех случаях, а их более тысячи на территории Украины. Факт сообщения заведомо ложных сведений о происхождении ребенка был обнаружен правоохранительными органами Италии, которые провели необходимую экспертизу, опровергшую возможность происхождения младенца от супругов — граждан Италии. Фактически ни у одного, ни у другого супруга ДНК не совпадает с ДНК их ребенка. В связи с этим в Италии младенец переведен в детский дом, а эти двое граждан привлекаются по законам Итальянской республики к ответственности»,— сообщил он.

В ходе пресс-конференции Луценко сообщил, что сегодня, 16 июля, прокурорами Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории, Военной прокуратуры, которые работали вместе с представителями Национальной полиции, работнику медицинского центра BioTexCom сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о торговле людьми, «а главному врачу медицинского центра BioTexCom также еще и за подделку документов, совмещенную с торговлей людьми».

Генпрокурор отметил, что эти преступления являются особо тяжкими и их совершение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Юрий Луценко заявил на брифинге, что Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства.