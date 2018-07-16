На Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убить сотрудницу Рады и ее семью

Украина

Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уголовное производство в отношении председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Об этом сообщил на брифинге 16 июля генпрокурор Юрий Луценко, передает «112.Украина». По его словам, ГПУ поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского (Народный фронт) в адрес секретаря комитета. «Заявление секретаря комитета ко мне поступило, зарегистрировано уголовное производство», — отметил он.

Также об этом со ссылкой на собственные источники в прокуратуре сообщило издание The Insider. Согласно его информации, в отношении депутата есть заявление секретаря возглавляемого им комитета Татьяны Блыстив, в которой чиновница утверждает, что 4 июля этого года Пашинский угрожал ей и ее семье убийством.

«У нашей семьи есть реальные основания опасаться осуществления этой угрозы как самим Пашинским, так и другими лицами, поскольку Пашинский С.В. мне сказал, что я еще не знаю, кто он такой и что у него для таких, как я, есть „специально обученные люди“. Кроме того, Пашинский С.В. сообщил мне, что он очень богатый человек, а именно, что его состояние достигает 10% ВВП Украины, а я никто в этом мире»,— написала Блыстив.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении комитета.

Блыстив просит компетентные органы проверить приведенные факты, а также безотлагательно начать досудебное расследование по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 129 УК (Угроза убийством).

Заявление адресовано генеральному прокурору Юрию Луценко. В нем также отмечается, что устно об этом инциденте проинформирован «представитель Службы безопасности Украины», письменно — руководство аппарата ВР и народные депутаты. Кроме того, муж пострадавшей сообщил о происшествии руководству аппарата Администрации президента Украины.

В то же время сам Пашинский сообщения об угрозах с его стороны отрицает.

«Я никому не угрожал. На нее (Блыстив. — Ред.) есть уголовное производство за мошенничество. Ему недели две. Я просил ее по хорошему уволиться. Она решила поступить по другому — и написать жалобу на меня. Бог ей судья»,— сказал депутат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, Пашинский потребовал уголовной ответственности для журналистов.