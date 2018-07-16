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ЧМ-2018: Вукоевич все же получил медаль вице-чемпиона мира (фото)
Бывший футболист, а ныне менеджер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич (на фото в заголовке с Иваном Ракитичем), которого в разгар ЧМ-2018 в России исключили из состава делегации сборной Хорватии, все же получил медаль вице-чемпиона мира. Об этом свидетельствуют фото, которые хорват опубликовал на своей странице в Instagram.
* С форвардом сборной Хорватии Марио Манджукичем
Отмечу, что после совместного видео с Видой, на котором Домагой говорит «Слава Украине!», Вукоевича не только отстранили от сборной, но и руками дисциплинарной инстанции ФИФА оштрафовали на 15 тыс. долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы после победы над Россией записали видео со словами «Слава Украине!».
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”