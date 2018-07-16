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Спорт

ЧМ-2018: Вукоевич все же получил медаль вице-чемпиона мира (фото)

17:38 16 июля 2018   122
Вуковевич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший футболист, а ныне менеджер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич (на фото в заголовке с Иваном Ракитичем), которого в разгар ЧМ-2018 в России исключили из состава делегации сборной Хорватии, все же получил медаль вице-чемпиона мира. Об этом свидетельствуют фото, которые хорват опубликовал на своей странице в Instagram.

вукоевич

* С форвардом сборной Хорватии Марио Манджукичем

Отмечу, что после совместного видео с Видой, на котором Домагой говорит «Слава Украине!», Вукоевича не только отстранили от сборной, но и руками дисциплинарной инстанции ФИФА оштрафовали на 15 тыс. долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы после победы над Россией записали видео со словами «Слава Украине!».

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