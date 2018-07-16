Наука и технологии

Фермер из Франции годами прятал от ученых череп животного, жившего 10 миллионов лет назад

Французский фермер нашел на своем участке череп с четырьмя бивнями, который принадлежал животному, жившему на Земле более 10 миллионов лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Мужчина обнаружил череп еще в 2014 году, однако не спешил делиться открытием с учеными. Он был уверен, что, как только сообщит миру о своей находке, охотники за древностями тут же захватят его земли. Лишь в 2017 году фермер все-таки принес череп в местный музей.

Оказалось, что кости принадлежали давно вымершему родственнику слона, жившему на Земле примерно 11−13 миллионов лет назад. Теперь же перед палеонтологами стоит задача поближе изучить окаменелость.

«Мы столкнулись с видом, который стал почти мифическим», — комментирует уникальную находку куратор Музея естествознания в Тулузе Пьер Далус.

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Фото с сайта phys.org