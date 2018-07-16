Обвиняемым в пытках майдановцев Крысину и Чемесу продлили арест до 13 сентября

Украина

В понедельник, 16 июля, Дарницкий районный суд Киева, где рассматривается дело о пытках и похищениях во время Майдана, продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым Юрию Крысину и Сергею Чемесу. Об этом сообщает «Громадьске».

Обоим продолжили до 13 сентября 2018 года включительно.

Кроме того, на заседании продолжили зачитывание обвинительного акта, остановились на 54 из 62 страниц документа. Обвинительный акт оглашал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской, представляющий сторону обвинения. Когда он зачитывал фрагмент обвинительного акта, в котором подробно излагается, как Крысин получил в январе 2014 года за организацию и работу своих титушек $ 200 тыс., а также как его титушки сотрудничали с аналогичными группировками из харьковского «Оплота», сам обвиняемый, который участвовал в заседании по видеоконференции, начал криком опровергать звучавшие обвинения.

Председательствующий судья Любовь Леонтюк сделала егму замечание за неуважение к суду и попытку сорвать заседание.

Следующее заседание суда по делу о пытках и похищениях во время Майдана назначено на пятницу, 20 июля, на 11.30.

Напомним, что дело о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая ее продлили еще на 60 суток — до 20 июля включительно. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода.

Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро «Петровка» (сейчас «Почайна») в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро «Бориспольская» и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.

Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш. Крысин является также фигурантом отдельного дела об убийстве Веремия. 13 июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для него по этому делу на пять лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обвиняемый по делу Веремия Крысин устроил истерику в суде.