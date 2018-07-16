Опубликованы официальные фотографии крещения принца Луи (фото)

Стиль жизни

В понедельник, 16 июля, принц Уильям и его супруга Кейт обнародовали официальные фотографии, сделанные после крестин их младшего сына принца Луи. Как уже сообщали «ФАКТЫ», обряд был проведен 9 июля в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.

Снимки сделал известный фотограф Мэтт Портеус. Еще четыре фотографии снял его коллега Мэтт Холиоук.

Напомним, королева Елизавета II не смогла присутствовать на крестинах принца Луи, поэтому Ее Величества нет на этих официальных снимках

Пресс-служба Кенсингтонского дворца подчеркнула: «Герцог и герцогиня Кембриджские выражают надежду на то, что каждый, кто увидит эти прелестные фото принца Луи, испытает не меньшее наслаждение, чем они».