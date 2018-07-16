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Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора, — EBA
Крупные компании, которые используют жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды, будут вынуждены приостановить производство напитков в Украине. Об этом в эфире «Громадського» заявила заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.
«На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. На сегодняшний день уже идет речь об остановке одного предприятия»,— сказала она.
По ее словам, власть не отреагировала на эту проблему.
Проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.
Кроме того, в случае сохранения дефицита хлора для обеззараживания питьевой воды Харьков может остаться без централизованного водоснабжения в ближайшую субботу, а Кривой Рог и Житомир — в августе. Такой прогноз в эфире «Громадського» озвучила вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.
Ранее сообщалось, что «Днепроазот», который производит жидкий хлор и соляную кислоту в городе Каменское Днепропетровской области, остановился 15 июня. Причиной стала убыточность предприятия. После остановки «Днепроазота» водоканалы во всей Украине перестали получать от предприятия хлор для очистки воды. В некоторых из них ситуация критическая. Например, в районах Запорожской области запаса хлора почти не осталось, поэтому там уже уменьшили давление воды в кранах. В Ивано-Франковске, Львовской и Житомирской областях водоканалы имеют собственные установки по выработке веществ для очистки воды. Так они могут частично компенсировать отсутствие хлора с «Днепроазота».
В то же время в правительстве Украины не прогнозируют остановки водоснабжения в украинских городах в связи с отсутствием жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом во время Часа вопросов к правительству в ВР заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, в КМ знают о проблемах единственного производителя этого реагента в Украине — АО «Днепроазот», однако отвергают возможность продажи газа по цене ниже себестоимости. «Что касается хлора, я поручил заниматься этим системно вице-премьер-министру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне представил, который утвержден, говорит, что хлор в Украине будет», — заявил премьер.
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