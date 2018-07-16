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Apple наняла инженера из Google для работы с искусственным интеллектом
53-летний шотландский инженер Джон Джаннандреа, который возглавлял подразделение Google по поиску и искусственному интеллекту (ИИ), теперь будет руководить отделом машинного обучения и искусственного интеллекта в Apple.
Как сообщает The Verge, команда Джаннандреа намерена заниматься Core ML (система обучения Apple для приложений) и Siri, которая уже неоднократно подвергалась критике из-за своего несоответствия современным требованиям.
Также известно, что Джаннандреа продолжит работу над технологиями по обработке речи и текста и предоставления полезной информации пользователям. Джон говорит, что это самая интересная часть работы с искусственным интеллектом, которая позволит обучить компьютер пониманию человеческого языка.
За спиной у Джона Джаннандреа восемь лет работы над технологиями машинного обучения в Google и такие стартапы как Tellme Networks и Metaweb Technologies.
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Фото с сайта askifa. ng
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