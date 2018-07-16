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Археологи сделали в Египте сенсационную находку
В понедельник, 16 июля, археологи из Германии и Египта сообщили о сенсационной находке, сделанной во время раскопок древнего погребального комплекса близ египетского городка Саккара.
В одной из гробниц они обнаружили сильно загрязненный деревянный саркофаг, в котором лежала мумия с бесценной маской на лице. Исследователи считают, что возраст маски составляет почти 2 500 лет! Она была изготовлена не позже 404 года до нашей эры.
Первая экспертиза, проведенная в лаборатории Каирского музея, маска почти полностью выполнена из серебра и частично покрыта слоем золота. Ее вес составляет 267 граммов. Глаза сделаны из полудрагоценного камня черного цвета, а для их окаймления использованы карбонат кальция и вулканическое стекло обсидиан.
Египтологи считают находку сенсацией. Дело в том, что до наших дней сохранилось лишь совсем немного масок из благородных металлов, поскольку большинство захоронений египетских сановников и жрецов были разграблены еще в древности.
Саккара расположена на западном берегу Нила, примерно в 20 километрах к югу от Каира. Ее название происходит от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Центр его культа — Мемфис, столица Древнего Египта. В Саккаре находится один из самых значимых древних некрополей. В общей сложности, здесь обнаружено около десятка могильных сооружений древнеегипетских сановников и фараонов, а также царских пирамид.
Саккарская маска, судя по ее декоративным элементам, была сделана для погребения жреца богини Мут. В Древнем Египте ее почитали как царицу неба, богиню-мать и покровительницу материнства.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”