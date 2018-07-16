Трамп заверил журналистов, что получил от Путина "необходимые ответы"

Мир

В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию после прошедшего в Хельсинки двустороннего саммита.

«Разногласия между нашими странами хорошо известны. Но нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы», — отметил Трамп.

Россия и США после окончания холодной войны могли поддерживать сильный диалог. Но сейчас наши отношения — наихудшие в истории, считает президент США.

Трамп назвал диалог с Путиным глубоким и открытым, и тут же поблагодарил президента Финляндии за хорошую организацию саммита.

«Конструктивный диалог между Россией и США может принести стабильность в этот мир. Как президент, я всегда хочу сделать лучшее для Америки и американцев. Сегодня я обсудил с Путиным вмешательство России в наши выборы», — отметил Трамп, заверив, что получил необходимые ответы от Путина.

Также Трамп говорит о необходимости кооперации между спецструктурами России и США для того, чтобы защитить граждан «наших городов» от террористических атак.

А вот вопрос Сирии Трамп назвал сложным, однако заверил, что он собирается и дальше сражаться с «Исламским государством.

«Наши ожидания опираются на реализм — сотрудничество и мир», — отметил Трамп.