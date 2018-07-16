Генпрокуратура сомневается в законности назначения руководства ГФС в Винницкой области, — Луценко

Украина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что в возглавляемом им ведомстве не исключают лоббирование интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одной из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанде орехов в Винницкой области. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает УНН.

«Еще в январе этого года Генеральная прокуратура Украины через наши следственные подразделения зарегистрировала уголовное производство по поводу возможной контрабанды орехов на винницкой таможне», — сказал Луценко.

По его словам, сегодня было объявлено о подозрении руководителю Винницкой ГФС в создании преступной организации, соучастие в уклонении налогов, злоупотреблении властью.

Согласно выводам экспертизы, отметил Луценко, было пропущено товаров и не поступило в бюджет около 300 млн грн.

«Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы была создана преступная группировка, в состав которой вошли руководители, которые имеют серьезные связи с руководителями центральных институтов в столице, и в 2015—2016 году эта организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью винницкой таможни», — сказал Луценко.

Он добавил, что расследование этого дела продлится несколько месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 9 июля, в винницком областном главке Государственной фискальной службы (ГФС) представители СБУ и Генпрокуратуры провели обыск. По данным одного из изданий, обыскивали кабинет начальника главка, после чего главного фискала области задержали.