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На Илона Маска подает в суд один из спасателей в Таиланде
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об операции по спасению двенадцати тайских подростков из затопленной пещеры Тхам Луанг и об отказе спасателей использовать в ходе этой миссии мини-субмарину, предложенную главой компании Tesla Илоном Маском.
По данным BBC, один из кейв-дайверов Верн Уонсорт (на фото), принимавший участие в спасательной операции в Таиланде, заявил о намерении подать в суд на Илона Маска за оскорбительные высказывания.
Уонсорт подверг публичной критике предложение Маска об использовании при спасении подводной капсулы, разработанной его специалистами, и прилюдно назвал это заявление главы компании Tesla пиар-акцией продукции на фоне трагедии. Также Верн сообщил, что для данной пещеры капсула была слишком велика и не смогла бы попасть во все затопленные участки.
В ответ на заявление дайвера Илон Маск опубликовал у себя в Twitter не самые приятные слова, посвященные Верну Уонсорту, в частности, назвал его британским экспатом, живущим в Таиланде, и добавил: «Сожалею, педофил, ты сам напросился».
При этом Маск упомянул, что еще продемонстрирует, как его капсула преодолеет все затопленные участки пещеры. Спустя время Илон удалил из Twitter оскорбительные высказывания.
Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» украинский дайвер, принимавший участие в операции по спасению из затопленной пещеры в Таиланде юных футболистов, рассказал, что плыть к ним пришлось практически вслепую.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”