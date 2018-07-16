Мир

На Илона Маска подает в суд один из спасателей в Таиланде

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об операции по спасению двенадцати тайских подростков из затопленной пещеры Тхам Луанг и об отказе спасателей использовать в ходе этой миссии мини-субмарину, предложенную главой компании Tesla Илоном Маском.

По данным BBC, один из кейв-дайверов Верн Уонсорт (на фото), принимавший участие в спасательной операции в Таиланде, заявил о намерении подать в суд на Илона Маска за оскорбительные высказывания.

Уонсорт подверг публичной критике предложение Маска об использовании при спасении подводной капсулы, разработанной его специалистами, и прилюдно назвал это заявление главы компании Tesla пиар-акцией продукции на фоне трагедии. Также Верн сообщил, что для данной пещеры капсула была слишком велика и не смогла бы попасть во все затопленные участки.

В ответ на заявление дайвера Илон Маск опубликовал у себя в Twitter не самые приятные слова, посвященные Верну Уонсорту, в частности, назвал его британским экспатом, живущим в Таиланде, и добавил: «Сожалею, педофил, ты сам напросился».

При этом Маск упомянул, что еще продемонстрирует, как его капсула преодолеет все затопленные участки пещеры. Спустя время Илон удалил из Twitter оскорбительные высказывания.

Напомним, в комментарии «ФАКТАМ» украинский дайвер, принимавший участие в операции по спасению из затопленной пещеры в Таиланде юных футболистов, рассказал, что плыть к ним пришлось практически вслепую.



