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Всем доступные секреты молодости от Анне Вески
Шарм Анне Вески восхищал и продолжает восхищать многих почитателей ее таланта. Накануне визита в Киев Анне Вески в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как ухаживает за кожей, как питается и предпочитает отдыхать.
Фото из альбома Анне Вески
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”