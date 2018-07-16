Всем доступные секреты молодости от Анне Вески

Культура

Шарм Анне Вески восхищал и продолжает восхищать многих почитателей ее таланта. Накануне визита в Киев Анне Вески в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как ухаживает за кожей, как питается и предпочитает отдыхать.

Фото из альбома Анне Вески