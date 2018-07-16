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Культура

Всем доступные секреты молодости от Анне Вески

19:10 16 июля 2018   99
Анне Вески
Инф. «ФАКТОВ»

Шарм Анне Вески восхищал и продолжает восхищать многих почитателей ее таланта. Накануне визита в Киев Анне Вески в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, как ухаживает за кожей, как питается и предпочитает отдыхать.

Фото из альбома Анне Вески

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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

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