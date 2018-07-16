В Британии отвергли возможность нового референдума по Brexit

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Пресс-секретарь премьер-министр Великобритании Терезы Мэй заявил о том, что глава британского правительства опровергает возможность проведения второго референдума по выходу Великобритании из ЕС. Его слова приводит агентство Reuters.

«Британская общественность проголосовала за выход из Европейского Союза. Не будет второго референдума… ни при каких обстоятельствах»,— сказал он.

По словам пресс-секретаря, премьер-министр Тереза Мэй считает свой план выхода из ЕС единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС, который отвечал бы целям ее правительства.

Как известно, Тереза Мэй предлагает такой вариант Brexit, который бы максимально сохранил тесные связи Соединенного Королевства с ЕС. Соответственно, она сейчас столкнулась с сопротивлением сторонников полного выхода из ЕС в своей Консервативной партии.

Напомним, что в понедельник, 16 июля, бывший министр образования Соединенного Королевства Джастин Грининг призвал провести второй референдум о Brexit, чтобы решить парламентское противостояние вокруг условий выхода Великобритании из состава ЕС. При этом Грининг назвал переговорную стратегию главы правительства Терезы Мэй бесперспективной, ведь она не удовлетворит ни тех, кто хочет полного разрыва с ЕС, ни тех, кто противостоит Brexit.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым главой МИД Британии стал противник Brexit.